Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Украине "задумываются о переговорном процессе".

"Это трансформация в правильном направлении, за это похвалю, но этого недостаточно. Если в Украине хотят переговорного процесса, театральные жесты не нужны, надо отменить запрещающий переговоры декрет", - заявил Путин.

Напомним, что год назад президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО, по которому констатирована невозможность вести переговоры с Путиным.

В последнее время никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Украины не поступало.

Ранее Путин заявил, что план Китая можно положить в основу мирного урегулирования в Украине.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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