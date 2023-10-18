США намерены развивать оборонное сотрудничество с Индией в противовес Китаю. Было подписано пятилетнее соглашение о ремонте кораблей.

Об этом пишет The New York Times.

За год уже три американских суда прибыли в Индию на ремонт. Таким образом США стремятся получить доступ к большему количеству мест, где у них нет собственных военных объектов.

Китай укрепил связи со Шри-Ланкой и Пакистаном, построив или расширив там порты в рамках своей инициативы "Один пояс, один путь".

США за последний год поспешили наверстать упущенное, подписав новые или расширив старые соглашения о безопасности с Филиппинами, Японией, Австралией, Палау, Папуа-Новая Гвинеей и Вьетнамом.

В некоторых странах Штаты выстраивают пункты для ремонта кораблей, подводных лодок и пополнения запасов. В других они получили доступ к стратегическим островам или морским путям, согласившись улучшить инфраструктуру и помочь правоохранительным органам оборудованием или поделившись развединформацией.

Индия занимает особое место в планах США. Американцы хотят встроить ее в сотрудничество с Южной Кореей и Японией и надеются, что Нью-Дели станет их военным союзником и альтернативой Китаю в развитии производства и технологий. В рамках этого недавно страны объявили о крупной сделке по реактивным двигателям.

Официальный представитель Пентагона Пэт Райдер, заявил, что Штаты стремятся превратить Индию в логистический центр для американских военных и других партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, подразумевая, что ее порты могут быть полезны в потенциальной войне.

США при этом используют страх Индии перед ростом амбиций Китая. Ещё одна цель Вашингтона - отвернуть Индию от России.

Ранее The Wall Street Journal писал, что многие из развивающихся экономик остаются нейтральными в отношении войны и помогают РФ обходить санкции.

Также мы писали, что Украина вместе с США начнет производить системы ПВО на украинской территории.