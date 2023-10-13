США располагают информацией о передаче Северной Кореей России 1000 контейнеров военного оборудования и боеприпасов для войны против Украины.

Об этом сообщил на закрытом брифинге представитель Белого дома Джон Кирби.

По информации журналистов, в обмен на поставки оборудования Северная Корея рассчитывает получить ракеты класса "земля-воздух", бронетехнику и боевые самолеты.

Передача состоялась между 7 сентября и 1 октября, журналисты также обнародовали рисунок поставок, показанный Кирби. Оружие загружали на российское судно, а затем довезли его по железной дороге в Тихорецк Краснодарского края.

Ранее после встречи во Владивостоке президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына мы анализировали, какое оружие КНДР может передать России.

После этой встречи в США не раз писали о поставках корейского оружия РФ. Так, неделю назад сообщалось, что Северная Корея начала перебрасывать артиллерийские снаряды в Россию.