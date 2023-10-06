Северная Корея начала перебрасывать артиллерийские снаряды в Россию.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на американского чиновника.

"Северная Корея начала перебрасывать артиллерийские боеприпасы в Россию, поддерживая силы Владимира Путина в их продолжающемся 20-месячном вторжении в Украину", – говорится в статье.

Авторы материала добавляют, что пока неясно, является ли эта передача частью новой, долгосрочной цепочки поставок или более ограниченной партией.

"Поддержка Северной Кореей Москвы, похоже, стала кульминацией встречи в прошлом месяце, когда Ким Чен Ын поехал на поезде, чтобы лично встретиться с Путиным. Во время этой встречи Ким сказал Путину, что он может рассчитывать на "полную и безоговорочную поддержку" Северной Кореи в "священной борьбе" России за защиту интересов своей безопасности – это явная отсылка к нападению на Украину", – отмечается в статье.

При этом глава Кремля Владимир Путин после встречи с лидером КНДР дал понять, что они обсуждали военное сотрудничество.

"По крайней мере, в некоторой степени это сотрудничество, похоже, обретает форму на этой неделе", – приходит к выводу CBS News.

Напомним, Ким Чен Ын посетил Россию в середине сентября.

Накануне визита западная пресса писала, что Северная Корея готова подписать с Россией соглашение о поставках оружия.