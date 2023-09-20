Корейская Народно-Демократическая Республика продаёт России 152-мм снаряды и ракеты типа "Катюша".

Об этом пишет The Economist со ссылкой на американскую разведку.

"Россия покупает оружие у Пхеньяна и Тегерана, потому что оба эти режима уже настолько сильно пострадали от международных санкций, что им нечего терять - но они могут много заработать, ведя дела с правительством Путина", – говорится в публикации.

Напомним, на Западе считают, что Россия и Северная Корея готовят военную сделку, по которой КНДР будет поставлять РФ снаряды, а Москва поможет корейцам как с военными технологиями, так и с продуктами.

Япония и Южная Корея уже выразили свою обеспокоенность по поводу встречи Путина и Ким Чен Ына.

Ранее CNN опубликовал статью, в которой говорится, что Китай, вероятно, был бы не против поставок снарядов из Северной Кореи в Россию. Пекин может рассматривать потенциальную поддержку Москвы со стороны Пхеньяна "как стимул для своих собственных геополитических расчётов, где Россия остается важнейшим партнером на фоне растущей напряжённости в отношениях с Западом", говорится в публикации.