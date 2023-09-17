Лидер КНДР Ким Чен Ын под конец своего визита в Россию сходил в дельфинарий. Там ему показали моржа Мишу, выступление которого его очень впечатлило.

Об этом сообщают российские СМИ.

Накануне ему подарили шапку-ушанку, которую лидер Северной Кореи тут же надел, а также набор из шести российских дронов.

Последнее выглядит как намек на военное соглашение между КНДР и РФ, о котором, впрочем, официально пока никто не заявлял.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын продолжает путешествовать по России, где ему показывают ядерные ракетоносцы и другие самолёты.

Напомним, на Западе считают, что Россия и Северная Корея готовят военную сделку, по которой КНДР будет поставлять РФ снаряды, а Москва поможет корейцам как с военными технологиями, так и с продуктами.

Япония и Южная Корея уже выразили свою обеспокоенность по поводу встречи Путина и Ким Чен Ына.

Война в Украине идет уже 571-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 17 сентября 2023 года в онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.