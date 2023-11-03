В пятницу, 3 ноября, в Украине идет 618-й день войны с Россией.

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3 ноября

9.12 По ситуации в Авдеевке.

Генштаб в утренней сводке сообщает, что противник не оставляет попыток окружить город, но все атаки "были безуспешными".

В то же время военный обозреватель Юрий Бутусов пишет, что по состоянию на вчерашний вечер "сложилась критическая обстановка и возникла реальная угроза потерять город".

По его информации, вчера российские войска пересекли железную дорогу под Степным и начали штурм уже на окраинах этого села к северу от Авдеевки.

"Российская пехота закрепилась за железной дорогой, накапливается для расширения плацдарма и для атаки на Авдеевский коксохимический завод – ключевой комплекс сооружений, контролирующий пути к Авдеевке. Захват завода будет означать постепенную, но неотвратимое складывание обороны и захват города", - пишет Бутусов.

По его словам, "за время войны в Авдеевке ни один руководитель не построил тыловую линию обороны, и окапываться нужно сейчас, готовых позиций нет" (ранее о том же говорил и Арестович).

Также, по информации Бутусова, к югу от Авдеевки россияне расширяют прорыв в районе песчаного карьера возле Опытного.

При этом украинский военный паблик Deep State в своей вечерней сводке указывает, что у железной дороги к северу от Авдеевки россияне закрепиться не могут. В то же время российские телеграм-каналы сообщают, что их войска закрепились у ж/д полотна.

Также россияне пишут, что продвинулись к югу от Авдеевки, и теперь до села Северного им остался один километр.

Украинские военные заявляют, что россияне на авдеевском направлении массово используют БПЛА своего производства - "Ланцет", "Зала", "Куб", а также «Мавики» и FPV-дроны. Ими они наносят постоянные удары по линиям снабжения украинских войск в Авдеевке, что создает значительные трудности для ВСУ.

Также у военных РФ, по словам военного, "безлимит" на использование FPV-дронов, тогда как украинский расчет имеет ограничение на 20 штук в день.

Россияне же используют эти дроны в многочасовом "дежурном" режиме, обстреливая "дорогу жизни", по которой снабжается гарнизон ВСУ в Авдеевке.

8.50 Во Львовской области ночью было пять прилетов "Шахедов", сообщили власти региона.

"Есть пять попаданий в объект критической инфраструктуры в нашей области. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. Был пожар, его оперативно ликвидировали", - заявил начальник ОВА Максим Козицкий.

По его словам, еще 11 беспилотников удалось сбить. Таким образом, похоже, основные направления российской атаки дронов этой ночью были Харьковская и Львовская области.

8.38 Угроза ракетного удара по Днепропетровской области, сообщают Воздушные силы.

8.35 Сегодня ночью обломки сбитого беспилотника упали в Калушском районе Ивано-Франковской области.

Как сообщает МВД, ликвидирован пожар в общежитии.

Всего ночью было сбито 24 дрона из 40.

8.28 Уточненная информация по беспилотной атаке на Харьков от властей области.

Удар наносился предварительно силами четырех "Шахидов". Повреждены швейный цех, здание СТО и хозпостройки.

Также пострадали жилой дом, гаражи и автомобили. На кадрах виден сильный пожар.

8.11 В Одесской области ночью был прилет беспилотников по территории инфраструктурного объекта.

"Пострадавших и сильных разрушений не зафиксировано", - заявил губернатор Олег Кипер.

8.08 Тезис о том, что воевать или служить в Украине придется всем – "это аксиома", заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"И не нужно этому удивляться. Мы находимся в довольно сложном мире, когда должны защищать свою страну, имея безумного соседа", - заявил он в интервью "Лиге".

Также он прокомментировал заявление экс-министра обороны Британии Бена Уоллеса, который предлагал набирать в армию больше молодых.

"Когда вы пользуетесь современным оружием – возраст не имеет значения. Представление, что в ВСУ все должны быть молодые – немного искривленное", - заявил секретарь.

"Что касается возрастного ценза, то представление о войне, что это только окопы и первая линия – это представление о прошлом", - добавил Данилов.

7.58 Ночью из 40 запущенных "Шахедов" сбито 24, сообщают Воздушные силы.

Атаки шли из Курской области и из района Приморско-Ахтарска (Ростовская область РФ).

"Дроны запускались волнами и направлялись по разным направлениям малыми группами. В большинстве регионов была объявлена воздушная тревога, работала противовоздушная оборона", - заявили военные.

Также была сбита авиаракета Х-59 над Херсонской областью.

Ранее сообщалось о десяти прилетах беспилотников по Харьковской области.

Также ПВО работала в западных областях, включая Львовскую (там дроны были зафиксированы, в частности, над Яворовым).

7.41 Ночью Россия нанесла около 10 ударов по Харькову и области, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Дмитрий Чубенко.

В результате атаки дронами в Харькове повреждены частные дома, учебное заведение и автомобили. Также вспыхнул пожар на СТО.

Пострадавших нет.