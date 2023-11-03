Анализируем итоги 618-го дня войны в Украине.

Ситуация под Авдеевкой

Генштаб в утренней сводке сообщает, что противник не оставляет попыток окружить Авдеевку, но все атаки "были безуспешными".

В то же время военный обозреватель Юрий Бутусов пишет, что по состоянию на вчерашний вечер "сложилась критическая обстановка и возникла реальная угроза потерять город".

По его информации, вчера российские войска пересекли железную дорогу под Степным и начали штурм уже на окраинах этого села к северу от Авдеевки.

"Российская пехота закрепилась за железной дорогой, накапливается для расширения плацдарма и для атаки на Авдеевский коксохимический завод – ключевой комплекс сооружений, контролирующий подходы к Авдеевке. Захват завода будет означать постепенную, но неотвратимое складывание обороны и захват города", - пишет Бутусов.

По его словам, "за время войны в Авдеевке ни один руководитель не построил тыловую линию обороны, и окапываться нужно сейчас, готовых позиций нет" (ранее о том же говорил и Арестович).

Также, по информации Бутусова, к югу от Авдеевки россияне расширяют прорыв в районе песчаного карьера возле Опытного.

При этом украинский военный паблик Deep State в своей вечерней сводке указывает, что у железной дороги к северу от Авдеевки россияне закрепиться не могут. В тоже время российские телеграм-каналы сообщают, что их войска закрепились у ж/д полотна.

Также россияне пишут, что продвинулись к югу от Авдеевки, и теперь до села Северного им остался один километр.

Украинские военные заявляют, что россияне на авдеевском направлении массово используют БПЛА своего производства - "Ланцет", "Зала", "Куб", а также "Мавики" и FPV-дроны. Ими они наносят постоянные удары по линиям снабжения украинских войск в Авдеевке, что создает значительные трудности для ВСУ.

Также у военных РФ, по словам военного, "безлимит" на использование FPV-дронов, тогда как украинский расчет имеет ограничение на 20 штук в день.

Россияне же используют эти дроны в многочасовом "дежурном" режиме, обстреливая "дорогу жизни", по которой снабжается гарнизон ВСУ в Авдеевке.

Интересно, что в разгар боев под Авдеевкой Зеленский сменил командующего Силами специальных операций Виктора Хоренко, сообщается на сайте ОП. Его место занял Сергей Лупанчук. Впрочем, связаны ли эти явления - доподлинно неизвестно.

Удар 40 "Шахидов"

Сегодня россияне провели один из наиболее массированных налетов "Шахидов" - 40 беспилотников, из которых было сбито 24, как заявляют Воздушные силы.

Наиболее масштабный удар был по Харьковской области - десять попаданий, четыре из которых в Харькове. Пострадал главный корпус Харьковского колледжа транспортных технологий - историческое здание практически полностью разрушено.

Также под ударом оказались швейный цех, общежитие, здание СТО, хозпостройки, жилые дома, гаражи и автомобили.

По данным спасателей, один из загоревшихся объектов в Основянском районе города тушили с полночи до 11 часов утра. Что там горело так долго - не сообщается.

Россияне в своих пабликах утверждают, что по Харькову беспилотники били по расположению батальона ГУР "Кракен", однако никаких подтверждений этому нет.

Вторая наиболее пострадавшая область - Львовская. Там сбили 11 дронов, но еще пять попали в объект критической инфраструктуры, где также был пожар. Еще на западной Украине обломки сбитого беспилотника упали в Калушском районе Ивано-Франковской области. Там загорелось общежитие.

И, наконец, в Одесской области прилет был по территории инфраструктурного объекта.

Владимир Зеленский пообещал "мощно" ответить на ночную атаку. При этом в соцсетях развернулась дискуссия о том, что команды "охотников на дроны" слабо работают в западных регионах Украины.

Популярный телеграм-канал "Николаевский Ванек" жестко высказался в адрес мобильных групп по уничтожению беспилотников в западных регионах. "Где ёба@ые мобильные группы в западных регионах страны?", — написал "Ванек".

В комментариях под постом началась ссора между жителями разных регионов. "Изучают рынок недвижимости, как сдать подороже жилье", "У них нет войны там. Только украинский язык", "Фортеця Львів", - писали пользователи. Другие их комментарии можно посмотреть здесь.

Днем российские "власти" захваченных районов Херсонской области заявили, что в Чаплинке ракетным ударом разрушено здание социального фонда и службы занятости. Погибло, по данным "властей", 7 человек. Еще 7 ранено.

Как говорят в РФ, Украина атаковала здание "шестью американскими ракетами" - то есть, ATACMS. Четыре ракеты, как утверждают россияне, удалось сбить, а две попалив цель.

Украина удар по Чаплинке не подтверждала и не комментировала.

Военные перспективы

Сегодня британская разведка фактически повторила выводы главкома Валерия Залужного о тупике на фронте.

Первая причина - ни РФ, ни Украина не могут полноценно использовать авиацию в наступлении из-за сильной ПВО. Поэтому на данный момент преимущество на фронте имеет обороняющаяся сторона

Вторая причина - обеим сторонам сложно сформировать ударные силы, поскольку нужно удерживать позиции на огромной линии фронта протяженностью 1200 км.

Интересно, что до Залужного о таком тупике писала британская Time. Теперь же об этом заговорила британская разведка - не произнеся, впрочем, слова "тупик", но это вытекает из сути сказанного.

Вчера мы уже анализировали, почему главком ВСУ и западные СМИ (а теперь, как видим, и другие структуры) говорят о невозможности коренного перелома на фронте. Речь может идти о том, что необходима смена стратегии Запада по Украине (какие у нее варианты - читайте здесь).

Споры о том, что в планирование по Украине нужно вносить коррективы, открыто разгораются в США. Там заявление Залужного о тупике на фронте "разжигает партийные страсти", пишет газета Politico.

Республиканцы утверждают, что комментарии главкома являются поводом "переосмыслить" американскую поддержку, что может ухудшить позиции Киева в Вашингтоне.

Сенатор-республиканец Джош Хоули заявил, что откровенность Залужного "проделала большую дыру" в политике Байдена, который предлагал продолжать финансировать Украину на прежнем уровне.

"Это, естественно, поднимает вопрос: какова именно наша стратегия завершения игры? Какой здесь план? Я не думаю, что у них есть план", - заявил Хоули.

Другой сенатор-республиканец - Джей Ди Вэнс - высказался еще жестче.

"Военные цели Зеленского не соответствуют реальности, и некоторые люди из его ближайшего окружения сопротивляются. Это всегда должно было закончиться тем, что Россия будет контролировать часть украинской территории, и урегулированием путем переговоров. Я говорю это уже год. Это было очевидно для любого, кто обращал внимание на реалии на местах", - заявил Вэнс.

Издание отмечает, что позиция Вэнса и Хоули по-прежнему является точкой зрения меньшинства в Сенате, где большинство от обеих партий по-прежнему за продолжение помощи Киеву.

Но такие точки зрения "находят все более широкую аудиторию", особенно когда внимание американцев переключается на помощь Израилю.

Близкая к Демпартии пресса США резко отреагировала за заявления республиканских сенаторов.

На страницах Washington Post в рубрике "Мнения" вышла выдержанная в очень тревожном тоне колонка о нежелании республиканцев финансировать Украину и шире - вообще абстрагироваться от этой войны.

Автор, писатель и журналист Джордж Уилл, полемизирует с уже упомянутым Джей Ди Вэнсом. Колумнист проводит аналогии с нынешним поведением республиканцев и их "изоляционизмом" времен Второй мировой войны.

Он пишет, что тогда республиканцы тоже выступали против участия США в европейской войне. Но в итоге история показала правоту тех политиков, которые выступали за вмешательство Америки.

Отметим, что США вступили в войну не по своей инициативе, а только после того как Япония атаковала Перл-Харбор, а союзная ей Германия объявила Америке войну. Если б не эти события, то большой вопрос - вступили бы американцы в войну и когда именно.

Собственно, об этом пишет и сам Уилл.

"Лекарством от изоляционизма 1930-х годов стал Перл-Харбор. Будет ли лекарство от сегодняшнего изоляционизма таким же внезапным и неожиданным?", - задается вопросом автор, имея вероятно в виду некий мощный удар по США, который американская элита (и демократы, и республиканцы) не смогут игнорировать.

Он считает, что "сейчас наступил самый опасный момент для США со времен Второй мировой войны", даже опаснее Карибского кризиса, поскольку в мире, помимо Америки, есть три "безрассудно управляемые" ядерные державы - Россия, Китай и КНДР.

"Люди с холодным взглядом в Москве и Пекине, должно быть, так же восхищены, как и поражены зрелищем американских популистов, культивирующих усталость от войны в стране, которая не проливает крови и тратит гроши из своего богатства", - пишет Уилл.

Он призывает восстановить двухпартийное единство, которое "позволило выиграть Холодную войну".

Однако пока такого единства нет - республиканцы Палаты представителей вчера проголосовали за помощь Израилю, не упомянув при этом в законопроекте Украину.

Отметим, что именно на этом настаивал Белый дом - объединить обе статьи расходов. Поэтому Байден уже обещал ветировать республиканский законопроект.

Правда, в таком случае республиканцы могут обвинить демократов, что те отказываются поддержать в трудную минуту давнего союзника США - Израиль.

Кроме того, республиканцы требуют выделять деньги для Израиля, а впоследствии - и для Украины из уже утвержденных расходов (то есть, по сути нужно "резать" бюджет правительству Байдена), а не за счет роста самого бюджета США. Это еще один камень преткновения между республиканцами и Белым домом, который будет сложно преодолеть.

И не стоит забывать, что на носу еще один "шатдаун" правительства, срок финансирования которого истекает 17 ноября. Напомним, за то, что предыдущий спикер Маккарти пошел на сделку с Байденом по отсрочке шатдауна, он поплатился креслом. И это, не исключено, окажет влияние и на позицию спикера Джонсон по бюджетному вопросу.

То есть, в Америке разворачивается политический кризис по поводу помощи Украине. По оценкам западных СМИ, по итогу помощь Киеву могут существенно урезать.

В Украине за всеми этими событиями следят с тревогой. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что будущее Украины зависит от США.

"Наше будущее зависит от решений США, и мы верим, что администрация сможет найти решение. Мы находимся в решающем моменте, потому что внимание к Украине немного угасает, и мы хотели бы остаться в международной повестке дня. Война против России все еще продолжается, нам нужна помощь. Если бы мы потеряли американскую, сценарий был бы радикальным. Нам бы хотелось этого избежать", – заявил министр итальянскому изданию Corriere della Sera.

Он сравнил военные бюджеты Украины и России на 2024 год: 40,7 млрд долл. против 115 млрд.

"Мы тратим все наши доходы и все внутренние займы на финансирование Вооруженных сил, и без иностранной поддержки нам пришлось бы сократить многие невоенные расходы. У России есть шанс подождать, пока Украина больше не сможет этого терпеть. Но помощь в интересах Запада: если Украина падет, Россия может напасть на другие страны", - заявляет Марченко.

Пойдет ли Хезболла на войну?

Сегодня лидер ливанской "Хезболлы" Хасан Насралла выступил с речью в Бейруте.

К ней было приковано огромное внимание, так как накануне распространились слухи, что он может объявить войну Израилю. Но по итогу ничего такого в его речи не прозвучало.

Насралла осудил Израиль, воздал должное "храбрости сопротивления в Палестине", но при этом сказал, что операция ХАМАС против Израиля 7 октября, хоть и была "великой и благословенной", но решение о ней принимал только ХАМАС, не ставя в известность другие "группы сопротивления". "И даже мы о ней не знали", - заявил Насралла.

Сказано это было, правда, не в осуждение, а наоборот - с одобрением, так как это позволило "сохранить секретность". Однако подтекст читался такой, что палестинское движение начало атаку по своей инициативе, без согласования с союзниками, а потому и у союзников нет каких-либо четких обязательств действовать определенным образом. Еще один возможный мотив такого заявления - вывести из подозрения в причастности к организации атаки на Израиль Иран.

Далее Насралла дал понять, что объявлять войну Израилю сейчас не будет, но заявил, что вероятность полномасштабного конфликта в будущем велика. Но, опять же, сказал это без каких-либо конкретных условиях, при котором такой конфликт может произойти.

"Некоторые говорят, что сегодня я намерен объявить о нашем вмешательстве, но мы вмешиваемся с 8 октября, на второй день "Шторма Аль-Аксы". Некоторые хотят, чтобы мы начали полномасштабную войну, и для них действия на северной границе могут рассматриваться как ограниченные, но это определенно не так. Силы "Хезболлы" отвлекли на себя треть сил израильской армии, тем самым не допустив, чтобы все силы противника были брошены против Газы", - заявил он в своем обращении.

Говорит, что "Хезболла" "не остановится на достигнутом и перейдёт к новому этапу".

"Возможность того, что ливанский фронт перейдет к широкомасштабному сражению, велика", - заявил Насралла, объявив "всеобщую готовность" к любым изменениям на ливанском фронте с Израилем: "все сценарии возможны".

Также он осудил Египет за нежелание открыть границу для палестинских беженцев, а арабские страны за пассивную позицию и призвал их прекратить экспорт нефти в Израиль.

"Мы говорим арабским странам, что нам не нужно ваше оружие и армии, но разве у вас нет хотя бы небольшого количества чести открыть контрольно-пропускной пункт Рафах? Арабские и исламские страны должны, по крайней мере, приложить усилия для достижения прекращения резни в Газе, даже если некоторые из них не хотят воевать или чем-либо жертвовать", - заявил Насралла.

Он также сказал, что "эта битва закончится победой Газы и разгромом врага".

"Израиль наносит авиаудары уже почти 30 дней. Но кроме убийства детей, он не добился никаких полевых достижений", - утверждает лидер "Хезболлы".

Также он объявил, что за войну несут ответственность США.

"Это США против прекращения огня. США — великий сатана, США должны быть наказаны. Мы должны понимать, что США несут ответственность исключительно за то, что происходит в секторе Газа. Израиль – это инструмент", - заявил Насралла.

Если подытожить, то ожидаемого открытого вступления "Хезболлы" в войну на стороне ХАМАС сейчас не будет. В том числе и по причине того, что правительство Ливана категорически против этого. О чем ранее писали западные СМИ со ссылкой на ливанских чиновников. И они же отмечали, что "Хезболла" может вмешаться, если ХАМАС окажется под угрозой полного разгрома.

Не исключено, ливанское движение сейчас выжидает, чтоб израильская армия как можно больше втянулась в бои в Газе. Сами израильтяне вчера заявили, что полностью окружили северную часть сектора (то есть, город Газа). В тоже время, ХАМАС, судя по появляющемся видеоматериалам, продолжает сопротивление, нанося удары из укрытий по израильской бронетехнике (под Газой расположены сотни километров подземных туннелей). И война для Израиля, который еще неделю назад объявил о начале сухопутной операции, идет не так уж и просто, что признают израильские власти, которые готовят население к "месяцам тяжелой войны".

Кроме того, идет международное давление на Израиль и его западных союзников с требованием прекратить огонь. И определенное воздействие оно имеет. Сегодня госсекретарь США Блинкен прилетел в Израиль и уговаривал Нетаньяху объявить в секторе Газа гуманитарное перемирие и скорректировать свои удары, чтобы обезопасить от них гражданское население.

"Мы видим это также как способ создания лучших условий для освобождения заложников", — сказал госсекретарь США. Премьер Израиля это предложение отклонил. "Израиль отказывается от временного перемирия, которое не включает возвращение наших заложников", — сказал он.

Но, вероятно, это не последняя попытка побудить Израиль скорректировать свои планы. Тем более, что число жертв среди мирного населения в Газе постоянно растет. И это уже отмечают все международные организации.

Но если попытки добиться перемирия окажутся неудачными, бои продолжатся, и в них израильская армия будет задействовать все большее количество подразделений, а ХАМАС, несмотря на сопротивление, окажется перед перспективой разгрома, тогда Хезболла, возможно, и вмешается более масштабно, чем сейчас.

При этом, в случае реальной подготовки крупной операции против Израиля со стороны "Хезболлы", вряд ли о ней станут объявлять на митинге, который анонсировался заранее. Более того, не исключено, что вообще никакого "официального объявления войны" не будет. Ливанское движение, а также другие прокси Ирана в регионе, могут просто постепенно наращивать свое давление, выискивать уязвимые места в обороне Израиля, заставлять его распылять свои силы по разным направлениям и наносить удары все большей мощности.