Анализируем итоги 616 дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Сегодня днем Владимир Зеленский сообщил о попытке РФ наступать на Угледарском направлении. По его словам, ВСУ ее остановили, нанеся россиянам "тяжелые потери".

Украинские военные паблики сообщают, что противник пошел в атаку со стороны Никольского (на востоке от Угледара).

Отметим, что россияне уже делали неудачные попытки атаковать Угледар в начале года.

Но обращает на себя внимание, что россияне имеют силы атаковать на многих участках - в том числе теперь на Угледарском.

То есть изначально правильной оказалась версия, которую обсуждали еще весной: стратегия РФ состоит в том, чтобы переждать, пока Украина израсходует основные ресурсы в контрнаступлении, и затем начнет свои атаки.

Они сейчас почти на всех направлениях, кроме, пожалуй, Херсонского.

К северу от Авдеевки, как пишут украинские военные паблики, РФ имела "частичный успех" у Новокалинового. Также россияне пытаются войти на территорию Авдеевского коксохимзавода, но закрепиться не могут (российские паблики сообщают о контратаке ВСУ со стороны завода в направлении террикона). Одновременно россияне проводят "истощающие" атаки к югу от Авдеевки. Российские военные паблики утверждают, что там у РФ есть продвижение.

Еще одно направление, где РФ проявляет активность - Купянское. Как пишет военный телеграм-канал Deep State, противник продвинулся южнее Масютовки, бросив туда крупные резервы.

Отметим, что сегодня власти Харьковской области объявили новый виток обязательной эвакуации из Купянского района.

На участке Работино ВСУ смогли продвинуться и занять одну из высот к западу от села. Об этом пишут и украинские, и российские телеграм-каналы. В то же время известно и о том, что россияне проводят контратаки на Ореховском направлении.

Что происходит с "Вагнером"?

В последние дни поступает много противоречивой информации относительно ситуации с бывшим наемниками ЧВК "Вагнер".

Вчера в СМИ прошла новость о том, что в составе "Росгвардии" из "вагнеровцев" уже формируется отдельное подразделение во главе с сыном Пригожина Павлом. Однако близкие к "вагнеровцам" каналы это фактически опровергли.

Общую ситуацию данный момент в бывшей ЧВК "Вагнер" описала российская журналистка Анастасия Кашеварова.

По ее данным, после гибели Пригожина, "правопреемником" действительно стал его сын Павел, но у него нет такого политического веса, как у отца.

"В компании не понимали, что будет дальше. Выплаты тем, кто находился в Беларуси были сокращены. Работы, как таковой для несколько тысячного контингента не было. Кто-то также был отправлен в отпуск, кто-то принял решение уйти", - пишет Кашеварова.

После гибели Пригожина и Уткина "совет командиров" "Вагнера" избрал главным Антона Елизарова ("Лотоса"). Но это вызвало раскол, поскольку под его руководством часть командиров оставаться не захотела и покинула ЧВК.

"Лотос" встречался как с Павлом Пригожиным, так и с руководством Росгвардии. Обсуждалось, что "Вагнер" станет подразделением Росгвардии, однако, по словам Кашеваровой, это пока "предварительные договоренности", и окончательного одобрения Путина они еще не получили.

Журналистка связывает это с тем, что многие в окружении Путина не хотят усиления позиций главы Росгвардии Золотова.

Поэтому пока "вагнеровцы" находятся в подвешенном состоянии. И многие из них по одиночке или мелкими группами вливаются в формирования в структуре МО РФ или Росгвардии - "Редут", "Ахмат", "Каскад", "Пятнашка", а кто и просто в обычные подразделения регулярной российской армии.

То есть, судя по этим данным, пока "Вагнер" как отдельное подразделение нигде не задействован. И пока неизвестно, хотят ли российские власти, чтобы бывшая ЧВК продолжила работу именно как единая боевая единица (пусть и в составе Росгвардии) - или же бывших наемников будут постепенно распределять по разным подразделениям.

Откровения Залужного

Одна из главных тем дня - две статьи в британском журнале The Economist, которые посвящены главкому Валерию Залужному.

Стоит напомнить, что предыдущее большое интервью с Залужным этот журнал делал примерно год назад - в прошлом декабре. Тогда главной темой этой беседы были планы ВСУ по наступлению на юге, которых уже особо не скрывали.

На тот момент Запад еще не начал поставки танков и БМП Украине, и главком требовал их начать. И обещал, в случае этих поставок, отбросить россиян на границы до начала полномасштабного вторжения.

"Мне нужно 300 танков, 600-700 бмп, 500 гаубиц. Тогда, я думаю, вполне реально выйти на рубежи 23 февраля", - заявил тогда Залужный.

Неизвестно, были ли удовлетворены все эти пожелания. Но точно известно, что по танкам данный запрос был даже превышен. Западные источники пишут, что Украина в течение зимы-весны получила как минимум 400 "Леопардов" разных модификаций. А также 14 британских "Челленджеров" и определенное количество советских танков со складов стран Восточной Европы.

То есть этого, по логике Залужного, должно было хватить если не для восстановления статус-кво до начала полномасштабной войны, то хотя бы для взятия Мелитополя. Однако, как мы уже знаем, за пять месяцев контрнаступления на юге ВСУ не смогли подойти даже к Токмаку.

Впрочем, то, что наступление забуксовало, стало понятно еще летом. В западной прессе тогда начали появляться материалы, в которых сквозило разочарование. Судя по всему, оно было высказано и властям Украины. А они в свою очередь начали обвинять союзников.

В частности, Валерий Залужный в конце июня выступил на страницах Washington Post и заявил, что наступление, которое проводит Украина, вообще-то немыслимо без авиации. Он заявил, что сами натовские страны никогда бы в такую атаку без превосходства в воздухе не пошли.

Тем интереснее то, о чем Залужный говорит сейчас - когда стало понятно, что планы, озвученные им ранее, не осуществились.

Мы детально писали о том, что говорится в его интервью и авторском эссе на страницах The Economist. Теперь же приведем кратко главный тезис генерала - который в том числе интересен в свете его заявлений годичной давности.

Он заявил, что наступление, вопреки учебникам НАТО и расчетам командования ВСУ (то есть - самого Залужного), не смогло добиться своих целей. И теперь "глубоких и красивых прорывов" не будет.

Причиной главком назвал технологический паритет (а в отдельных аспектах и превосходство) российской армии с украинской. Отсюда - невозможность обеих армий прорваться вперед без решающего преимущества во всех видах вооружений и в живой силе. Либо без какого-либо "вундерваффе", против которого у противника не будет никаких средств.

Это, по словам Залужного, стало причиной тупика на фронте. И преодолеть его можно только, если Украина получит от западных партнеров такую военную помощь, которая сведет на нет российские преимущества в артиллерии, авиации, дронах и живой силе (здесь заграница может помочь, обучая больше солдат).

Однако, уходя в сторону, отметим, что сейчас вопрос создания такого преимущества для ВСУ перед Западом, похоже, не стоит с чисто ресурсной точки зрения. Его основной приоритет - восстановить запасы в своих арсеналах, во многом опустошенных поставками Украине. Кроме того, в США растет политическое сопротивление республиканцев выделению новых десятков миллиардов для Украины (к чему мы еще вернемся ниже).

То есть, по сути, статья Залужного - это признание в том, что достижение военного преимущества над РФ, а следовательно и победы над ней, весьма проблематично.

Признавая это, Залужный фактически подтверждает инсайд журнала Time, который писал, что военное командование предлагает на данном этапе отказаться от наступательных действий в виду тупика на фронте и бесперспективности атакующих действий. Напомним, Time писал, что Зеленский с этим подходом не согласен и настаивает на продолжении наступления.

Залужный в The Economist не говорит о том, что нужно отказаться от наступления (наоборот - он заявляет, что Украина должна продолжать пытаться удерживать инициативу и атаковать), но такой вывод логично следует из его слов о том, что война зашла в тупик и для выхода из него нужен некий колоссальный технологический рывок, который пока не просматривается.

Другими словами, в крупнейших западных СМИ в последнее время четко проводится мысль о том, что военная победа Украины в ближайшее время не просматривается и соотношение сил на фронте не позволяет ВСУ добиться перелома в свою пользу.

Из этой мысли следует необходимость изменения стратегии Украины, которая, теоретически, может быть в двух вариантах.

Первый - перейти к стратегической обороне, копить силы для новых ударов, изматывать противника. Правда, эта стратегия будет рабочей лишь при условии не только беспрерывности, но и увеличения (количественного и качественного) поставок вооружений с Запада. Иначе, с учетом несоизмеримости потенциалов Украины и РФ, изматываться будет в первую очередь украинская армия. Собственно, об этом и пишет Залужный в своей статье для Economist: он говорит, что затяжная война не на пользу Украине и призывает Запад дать комплекс необходимого вооружения. "Если Украина хочет выбраться из этой ловушки, нам понадобятся превосходство в воздухе, значительно улучшенные возможности радиоэлектронной борьбы и противобатарейной борьбы, новые технологии разминирования и способность мобилизовать и обучать больше резервов", - пишет главком ВСУ.

Второй - заморозить войну через перемирие по линии фронта. Но пока ни от украинского руководства, ни от правительств ведущих западных стран нет сигналов о готовности к подобному шагу. Также нет уверенности в том, что заморозки в нынешней ситуации в реальности хочет Путин (хотя в украинской власти заявляют, что перемирие - это и есть цель Кремля).

Но на экспертном уровне данный сценарий обсуждается довольно активно. И появление таких статей, как в Time и The Economist, добавляет аргументов его сторонникам.

К их лагерю сегодня примкнул бывший советник Банковой Алексей Арестович, который вчера объявил о своих президентских амбициях. А сегодня также как и Залужный заявил о "тупике" на фронте и делает отсюда вывод о необходимости начала мирных переговоров с РФ.

"Фактически тупик в войне. Потому что ни Россия не может захватить всерьез большие куски нашей территории, ни мы не можем отбить в настоящий момент. Дальше перевод этого в партер, стационарный фронт бесконечного бессмысленного убийства друг друга без попыток достичь каких-то важных результатов не нужны ни российскому народу, ни украинскому. Народ начинает это понимать. Я думаю, нам нужно мириться. Выходить на мирные переговоры. Но эти переговоры должны быть честными и паритетными", - заявил Арестович.

Он также снова озвучил свой план вступить в НАТО подконтрольной территорией Украины с обязательством не отвоевывать захваченные россиянами территории военным путем.

Это первое такое заявление, которое делает украинский политик (если не считать эмигрантов в РФ), после того, как Зеленский в конце весны 2022 года прекратил переговоры с Россией и объявил выход на границы 1991 года целью войны.

О том, что настроения, которые сейчас озвучил Арестович, имеют место среди представителей украинской элиты, хоть они об этом публично не заявляют, мы писали ещё в мае, приводя аргументы украинской «партии мира». И тогда же мы прогнозировали, что говорить громче об этом она может начать, если наступление ВСУ не приведет к крупным успехам.

И, как видим, прогноз оправдывается.

Впрочем, пока заявления Арестовича (даже если их еще кто-то подхватит), на ситуацию мало влияют. Потому что украинские власти, также как и руководство крупнейших стран Запада, против прекращения боевых действий без вывода российских войск на границы 1991 года.

Повторимся, что не до конца понятна и реальная позиция Путина - хочет ли он перемирия по нынешней линии фронта.

Однако то, что тезисы о необходимости переговоров с РФ начинают озвучивать уже украинские политики, очевидно, работает на усиление позиций тех сил на Западе, которые выступают за скорейшее прекращение войны.

США и помощь Украине

На Западе тем временем продолжаются баталии о том, выделять Украине новую помощь или нет. И в каком объеме.

Новый спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил республиканцам, что поддерживает помощь Украине, но настаивает на ее разделении с деньгами для Израиля, передает Politico.

При этом объем помощи Украине, на который готов пойти Джонсон, может быть "несопоставимым" с тем, что просит Байден (61 миллиард долларов).

Также Джонсон заявил, что финансирование Украины должно быть "неразрывно связано" с усилением границы США с Мексикой.

Ранее в Республиканской партии заявили, что готовы одобрить помощь Украине, если администрация Байдена покажет им "стратегию победы", а также выполнит ряд других условий. Но пока Белый дом никаких стратегий, кроме полезности от загрузки американского ВПК, не представлял.

В Сенате США тем временем заявили, что не будут рассматривать проект закона о помощи Израилю без учета нужд Украины. Об этом заявил лидер сенатских демократов Чак Шумер. По сути он повторил вчерашнюю позицию Байдена, который обещал ветировать помощь Израилю, если с ней пакетом не пойдет Украина.

Без всех трех составных частей - Палаты представителей, которая контролируется республиканцами, Сената и Белого дома, которые под демократами - помощь Украине одобрена быть не может. И насколько еще затянется этот процесс - вопрос открытый. Возможно, до середины зимы, как уже прогнозирует Джонсон.

Тем временем среди простых американцев растет скепсис относительно необходимости финансирования Украины. Об этом свидетельствует данные опроса Gallup, которые приводит Financial Times.

В июне 29% опрошенных американцев заявили, что США делают "слишком много" для поддержки Украины. Сейчас таких уже 41%.

При этом число сторонников помощи снизилось, но не так существенно. 25% ответили, что текущей поддержки Украины со стороны США "недостаточно", по сравнению с 28% в июне.