Британский журнал The Economist опубликовал новый текст с главкомом ВСУ Валерием Залужным - уже в формате интервью.

Соответствующий материал появился на сайте издания.

Один из главных посылов Залужного - "глубокого и красивого прорыва, скорее всего, не будет".

"Как и в Первую мировую войну, мы достигли уровня развития технологий, который ставит нас (Украину и Россию - Ред.) в тупик", - сказал он.

"Простой факт заключается в том, что мы видим все, что делает враг, а они видят все, что делаем мы. Чтобы выйти из этого тупика, нам нужно изобрести что-то принципиально новое. Как когда-то китайцы изобрели порох", - заявил главком ВСУ.

Признавая тупик на фронте, Залужный фактически подтверждает инсайд журнала Time, который писал, что военное командование предлагает на данном этапе отказаться от наступательных действий в виду тупика на фронте и бесперспективности атакующих действий. Напомним, Time писал, что Зеленский с этим подходом не согласен и настаивает на продолжении наступления.

Также Залужный признал ошибкой стратегию обескровливания российской армии.

"Это была моя ошибка. Россия потеряла убитыми не менее 150 000 человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну", - заявил Залужный.

Интересно, что цифра, которую он приводит - вдвое меньше количества погибших россиян, о которых каждый день сообщает Генштаб. По данным ведомства, их убито в Украине уже более 300 тысяч.

Украинцев, по данным уже упомянутой статьи Time, погибло около 100 тысяч человек.

К слову, в авторском эссе на страницах того же издания Залужный, по сути, признал "большие потери" не только у РФ, но и в Украине. По его словам, "наступательные действия обеих сторон протекают со значительными трудностями и большими потерями в технике и личном составе".

Также Залужный признал, что контрнаступление пошло вопреки расчетам ВСУ и учебникам НАТО.

"Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали, четырех месяцев нам должно было хватить, чтобы добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма, и снова входить и выходить", - заявил генерал.

По его словам, предполагалось, что ВСУ будут продвигаться на юге со скоростью 30 километров в день (на деле же за четыре месяца общее продвижение составило 17 километров).

"Сначала я подумал, что с нашими командирами что-то не так, поэтому поменял некоторых из них. Потом я подумал, может быть, наши солдаты не годятся, поэтому я перевел солдат в некоторые бригады", - рассказывает Залужный.

Но затем Залужный отыскал советский учебник о прорыве укреплений времен Первой мировой войны: "Я понял, что это именно то, где мы находимся, потому что, как и тогда, уровень технологического развития сегодня поставил в ступор и нас, и наших врагов".

Побеждать, по мнению Залужного, можно либо за счет какого-то крупного технологического прорыва - но "нет никаких признаков", что его можно скоро ожидать. Либо за счет превосходства в ключевых видах вооружений, чего ВСУ также не имеют.

Генерал говорит, что Россия в данное время способна поддерживать превосходство в вооружении и технике, ракетах и боеприпасах значительное время. При этом возможности военной промышленности РФ возрастают, несмотря на санкции.

В частности, к концу 2023 года РФ может нарастить количество авиации до восьми дивизий.

"Это сотни самолетов и вертолетов", - сказал главком.

Отметим, что статья и интервью Залужного в The Economist выглядит как продолжение темы, которая стала центральной в другой резонансной статьей в западных СМИ - в журнале Time.

В той статье, напомним, на основе комментариев анонимных источников в украинской власти, писалось о том, что у Зеленского есть сильные разногласия со своим окружением и военным командованием - президент продолжает настаивать на наступлении и войны до победного конца, а его окружение и командование не видит такой возможности. Генералы предлагают уйти в оборону, с чем Зеленский не согласен.

Залужный в The Economist прямо не говорит о том, что нужно отказаться от наступления, но такой вывод логично следует из его слов о том, что война зашла в тупик и для выхода из него нужен некий колоссальный технологический рывок, сравнимый с изобретением китайцами пороха, который пока не просматривается. Залужный сравнивает нынешний тупик с Первой мировой войной, когда воюющие стороны долго не могли добиться успеха из-за паритета сил ("Страна" писала об аналогии нынешней ситуации с Первой мировой еще в июле - по итогам первого месяца наступления).

Другими словами, в крупнейших западных СМИ в последнее время четко проводится мысль о том, что военная победа Украины в ближайшее время не просматривается и соотношение сил на фронте не позволяет ВСУ добиться перелома в свою пользу.

Из этой мысли следует необходимость изменения стратегии Украины, которая, теоретически, может быть в двух вариантах.

Первый - перейти к стратегической обороне, копить силы для новых ударов, изматывать противника. Правда, эта стратегия будет рабочей лишь при условии не только беспрерывности, но и увеличения (количественного и качественного) поставок вооружений с Запада. Иначе, с учетом несоизмеримости потенциалов Украины и РФ, изматываться будет в первую очередь украинская армия.

Второй - заморозить войну через перемирие по линии фронта. Но пока ни от украинского руководства, ни от правительств ведущих западных стран нет сигналов о готовности к подобному шагу. Также нет уверенности в том, что заморозки в нынешней ситуации в реальности хочет Путин (хотя в украинской власти заявляют, что перемирие - это и есть цель Кремля). Но на экспертном уровне данный сценарий обсуждается довольно активно. И появление таких статей, как в Time и The Economist, добавляет аргументов его сторонникам.

Напомним, в вышедшей вчера авторской статье Залужного говорится о том, что Украине нужно больше вооружений, чтобы одержать победу над РФ. Основное внимание он уделил системам ПВО, РЭБ, дронам и системам разминирования.

Также в той же статье Залужный пообещал расширить категории граждан, которые попадут под мобилизацию.