Верховная Рада на следующей неделе может продлить мобилизацию и военное положение в Украине.

Голосование об этом запланировано на следующую неделю, сообщает народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Ожидается, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшие дни внесет законопроект, где будет предложено продление еще на три месяца - с 15 ноября по середину февраля 2024 года.

Железняк отмечает, что это будет уже девятое голосование парламента за военное положение с начала войны.

Напомним, в середине августа президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации в Украине еще на 90 суток - до 15 ноября.

Накануне главком ВСУ Валерий Залужный пообещал расширить категории граждан, которые попадут под мобилизацию.

Война в Украине идет уже 617-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 2 ноября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Командующий Южным фронтом Александр Тарнавский сообщил, что ВСУ стойко держат оборону. Газета Bild написала, что Украина перебросила в Авдеевку с Южного направления 47-ю механизированную бригаду с танками Leopard 2A6. А в Bloomberg сообщили, что Северная Корея передала России более миллиона артиллерийских снарядов.

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