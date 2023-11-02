В четверг, 2 ноября, в Украине идет 617-й день войны с Россией.

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2 ноября



8.15 Россия заявила о сбитии шести дронов этим утром - одного над Черным морем и еще пяти над территорией Крыма.

Об ущербе не сообщается.

7.38 Ночью в окрестностях Днепра упали обломки сбитой ракеты, заявили власти области.

Уничтожены две хозяйственных постройки. В трех частных домах выбило окна. Люди не пострадали.