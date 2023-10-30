После того, как президент Владимир Зеленским уволил всех областных военкомов, мобилизация в Украине сильно затормозилась. Это ещё один момент, что был упомянут в статье журнала Time о ситуации в Украине.

Об этом сообщил старший военный офицер украинской армии в комментарии изданию.

Уволенным руководителям также оказалось трудно искать замену, потому что репутация территориальных центров комплектования уже была испорчена.

"Кому нужна такая должность? Это всё равно, что повесить себе на спину табличку с надписью "коррупционер", — сказал офицер.

Издание пишет, что потери ВСУ, которые Западом оцениваются в более 100 тысяч человек, "настолько сильно подорвали ряды украинских вооруженных сил", что призывные пункты были вынуждены брать на военную службу все более старших людей.

Вместе с этим, к настоящему времени средний возраст украинского солдата, попавшего в армию по мобилизации, увеличился примерно до 43 лет.

"В армии теперь зрелые мужчины, и они изначально не настолько здоровые. Это Украина. Не Скандинавия", — сообщил журналу близкий помощник Зеленского.

Ранее в Министерстве обороны обещали ужесточение мобилизации в Украине.

Мы также сообщали, что в Раде хотят разрешить людям находиться в армии во время военного положения сверх граничного возраста.