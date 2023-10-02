В Верховной Раде Украины предлагают разрешить людям находиться в армии во время военного положения сверх граничного возраста по собственному желанию.

Соответствующий законопроект зарегистрировали два народных депутата из группы "Восстановление Украины".

Согласно внесённому предложению, такие бойцы должны иметь высокую профессиональную подготовку, опыт службы и быть признаны военно-врачебной комиссией пригодными по состоянию здоровья для дальнейшего пребывания в рядах Вооружённых Сил.

В таком случае они смогут находиться в армии без ограничений по возрасту и сроку службы.

Ранее мы писали, что Омбудсмен Дмитрий Лубинец призвал отменить статус ограниченно пригодного к военной службе. По его словам, с таким предложением он уже обратился в СНБО.

Напомним, Минобороны Украины издало приказ, который позволяет мобилизовывать ограниченно пригодных к воинской службе мужчин. Также публиковался полный список болезней, которые не являются основанием для признания человека непригодным к воинской службе.