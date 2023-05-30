В Украине сократили возраст для призыва в армию на срочную службу.

Соответствующий законопроект №9281 поддержали 304 депутата.

Теперь предельный призывной возраст не с 27, а с 25 лет. Законопроект еще должен пройти стадию подписи президента.

Ранее в Минобороны Украины поясняли, что такие изменения продиктованы тем, что во время действия военного положения отсутствует необходимость пребывания на военном учете призывников до 27 лет. Призыв на срочную военную службу во время военного положения не осуществляется. А необходимость ежегодного прибытия призывников в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (военкоматы), в том числе для прохождения медицинских осмотров, приводит к дополнительным финансовым расходам, нагрузке на медицинских работников и увеличению очередей.

Также в Минобороны сообщали, что длительное пребывание на военном учете призывников во время действия военного положения приводит к тому, что значительное количество пригодных к военной службе граждан, не имеющих статуса военнообязанных, не может быть привлечено к военной службе по призыву во время мобилизации.

Напомним, что ранее Кабинет министров поддержал законопроект о снижении призывного возраста в Украине до 25 лет.

Также мы писали о том, что ГБР возбудило дело против одесского военкома, которого подозревают в незаконном обогащении на призывниках.