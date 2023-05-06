Кабинет министров Украины поддержал законопроект о снижении призывного возраста с 27 до 25 лет.

Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

Теперь проект вынесут на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, основная цель снижения призывного возраста – возможность мобилизовать мужчин, начиная с 25, а не с 27 лет; пока мужчина считается призывного возраста, его мобилизовать нельзя.

Ранее мы писали, что 2 мая Верховная Рада продлила военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине еще на 90 дней.

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