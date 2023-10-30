В Южной Корее трое россиян, уехавших от мобилизации, уже больше года живут в аэропорту, потому что им не дают убежище.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

Министерство юстиции Южной Кореи заявило, что уклонение от призыва в армию на родине не является уважительной причиной для предоставления статуса беженца.

В то же время Государственная комиссия по правам человека рекомендовала властям страны улучшить условия их проживания. Правозащитники обратились в Министерство юстиции с просьбой создать отдельное помещение для ожидания за пределами воздушной гавани и сформировать в сотрудничестве с парламентским спикером правила, касающиеся питания и медпомощи для россиян.

Изначально россияне жили в аэропорту впятером, но двоих из них спустя четыре месяца суд разрешил впустить в страну.

Один из живущих в аэропорту Сеула россиян. Скриншот видео

Ранее британская разведка сообщала, что в России около 100 солдат в неделю получают приговоры за отказ идти воевать в Украину.

Также мы писали, что в Госдуму РФ внесли законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от мобилизации.