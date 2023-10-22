Россия каждый месяц вербует для войны в Украине более 20 тысяч человек.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телеканала "Эспрессо".

"Более 20 тысяч в месяц продолжают привлекаться разными способами. Это рекрутинг и среди заключенных, и среди должников, каких-то неблагонадежных категорий населения. О добровольцах там речь не идет. Мобилизация срочников планово продолжается. Рекрутинг, в том числе с мотивацией финансовой выплаты или если человек не подписывает контракт, то какие-то санкции обещают", - заявил Юсов.

Официально в РФ сообщали, что за прошедший месяц набрали в армию 60 тысяч человек и 360 тысяч - с начала года. В сентябре президент РФ Владимир Путин говорил, что за текущий год контракты с армией РФ подписали 300 тысяч человек.

Сегодня стало известно, что в подмосковных Котельниках силовики совершили рейд в мечеть и забрали находившихся внутри мужчин в военкомат, в том числе финалиста шоу "Перепой звезду" на Первом канале Мамута Усеинова.

Мы разбирались в отдельном материале, что означает старт осеннего призыва в России и почему мобилизация там, скорее всего, отменяется до весны.