В Балаклее Харьковской области мужчину, который не явился в военкомат после получения повестки, приговорили к трём годам заключения за уклонение от мобилизации.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура на официальном сайте.

Суд признал виновным 44-летнего мужчину в уклонении от призыва на военную службу во время мобилизации по статье 336 УК Украины.

Сообщается, что в феврале 2023 обвиняемый получил повестку на отправку в воинскую часть. Однако мужчина решил не идти в ТЦК и спрятался у своего знакомого на даче.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Он пояснил свои действия тем, что "не готов брать оружие в руки и нацеливать его на другого человека".

Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года.

Ранее три года тюрьмы за неявку по повестке получил уклонист из Дрогобыча. Мужчина получил пять повесток в ТЦК, однако почти год уклонялся от мобилизации, заявив на суде, что не мог добраться до военкомата из-за постоянных воздушных тревог и по другим причинам.

Мы также сообщали, что в Черкасской области к пяти годам тюрьмы приговорили администраторов телеграм-канала о местах раздачи повесток.