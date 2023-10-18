Представитель президента в парламенте и член комитета по нацбезопасности и обороне Федор Вениславский изменил свое мнение о наказании мужчин, уклоняющихся от мобилизации за границей.

Об этом он сообщил в интервью ВВС.

"Я был искренне убежден, что это возможно. Потом, когда началась дискуссия, понял, что таким образом мы можем не только стимулировать возвращение – мы можем отрезать желание вообще возвращаться в Украину. Сейчас это не стоит делать. После войны нам необходимо обеспечивать, скажем так, демографическую политику, сохранение, по меньшей мере, нашей украинской нации. Так что наказание может иметь обратный эффект", - сказал представитель президента в парламенте в интервью ВВС.

Реально ли экстрадировать в Украину десятки тысяч военнообязанных. Вероятность воплощения в жизнь угроз властей массово экстрадировать военнообязанных украинцев, выехавших за границу, близка к нулю.

Война в Украине идет уже 602-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Вчера Украина впервые применила американские дальнобойные ракеты ATACMS. ВСУ заявили, что нанесли удары по российским вертолетам вблизи Луганска и Бердянска. Было уничтожено девять российских вертолетов разных модификаций. Также была повреждена спецтехника, пусковая установка ПВО, склад боеприпасов и повреждены взлетные полосы аэродромов.

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