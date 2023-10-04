Украина ищет способы, как вернуть в страну и наказать военнообязанных мужчин, незаконно уехавших за границу.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко в интервью журналисту "Украинской правды".

"Здесь золотую середину надо найти. Не упрекать, что мы никого не пустим, или всех пустим, или тот сядет в тюрьму, тот не сядет. Государство должно выработать общий подход к этой проблеме. Потому что эта проблема в дальнейшем будет социальной: невосприятие одним слоем населения того слоя, который сбежал от войны", — заявил Клименко.

Министр не исключил, что в качестве наказания государство может оштрафовать мужчин, незаконно уехавших из Украины. В то же время это не касается тех украинцев, которые уехали легально.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пообещал, что военнообязанные украинцы, скрывающиеся от войны за границей, после возвращения домой столкнутся с "юридическими проблемами".

Незадолго до заявления Подоляка известный американский историк и военный теоретик, экс-советник бывшего президента США Рональда Рейгана Эдвард Люттвак призвал вернуть из-за границы украинцев, которые покинули страну, и отправить их на фронт.