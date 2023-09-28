Женщины-медики, которые с 1 октября должны стать на воинский учет, смогут выезжать за границу.

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"Изменений, связанных с пересечением границы, для женщин, которые должны стать на воинский учет, нет. Ограничения продолжают действовать для мужчин в возрасте 18-60 лет, а также для разных должностных лиц, что прописано в постановлении правительства №57. Эта норма касается как мужчин, так и женщин. Других изменений в ограничении в праве выезда, в том числе женщин, которые с 1 октября должны стать на воинский учет, нет", – отметил Андрей Демченко.

Напомним, что с 1 октября украинские женщины-медики и фармацевты должны будут идти в военкоматы и становиться на учет, а те, кто уже имеет военные билеты, обновлять информацию и проходить медкомиссию.

Ранее представители власти делали заявления о том, что выезд за пределы страны после постановки на учет для женщин может быть ограничен, что, по словам медиков и фармацевтов, вызвало панику в их профессиональной среде и увеличение числа желающих уехать из страны.

На днях в Министерстве охраны здоровья сообщили, что с 1 октября никаких изменений в условиях выезда женщин за границу не будет.

Мы разбирались, запретят ли выезд из Украины военнообязанным женщинам после 1 октября.