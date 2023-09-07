Чтобы с 1 октября ограничить выезд за границу военнообязанных женщин, требуется отдельное постановление Кабмина.

Об этом заявил представитель Пограничной Службы Украины Андрей Демченко.

"В настоящее время ограничения касаются только украинских мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, а также отдельных должностей государственных служащих, что чётко определено в постановлении правительства, которое регламентирует правила пересечения государственной границы гражданами Украины.

Если будут такие изменения приняты и они вступят в силу, и в них будут указаны чёткие категории, кого это касается, то пограничники обеспечат соблюдение этих правил", — сказал Демченко.

Напомним, что с 1 октября женщины-медики и фармацевты обязаны стать на военный учёт. После этого они станут военнообязанными.

Представитель президента в парламенте Фёдор Вениславский уже заявил, что выезд за границу военнообязанных женщин будет ограничен.

Война в Украине идет уже 561-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего, 560-го дня. 6 сентября главными военными событиями стали заявление назначенного РФ "губернатора" Запорожской области Евгения Балицкого о том, что россияне отступили из Работино, и удар по рынку в Константиновке Донецкой области, из-за которого на месте погибли 17 человек. А самой заметной политической новостью среды стал визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

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