Для украинских женщин-медиков и фармацевтов близится время "Ч" с воинским учетом. С 1 октября они должны будут идти в военкоматы и становиться на учет, а те, кто уже имеет военные билеты, обновлять информацию, проходить медкомиссию и т.д.

Отметим, что многие врачи и медсестры уже давно имеют военные билеты. Другое дело, что за воинским учетом женщин до последнего времени особого контроля не было. Для фармацевтов же перспектива стать военнообязанными в новинку. И по этому поводу, как рассказала нам глава ассоциации "ФармРада" Елена Прудникова, в профильной среде началась настоящая паника. Главное, чего опасаются и медики, и фармацевты, - это риск стать невыездными из Украины.

По словам Прудниковой, за последние две недели спешно уволились тысячи аптекарей.

"Владельцы аптек в панике, люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока им не закрыли границы. Кто будет работать - вопрос открытый, тем более, что в отрасли уже и так жесткий кризис", — рассказала нам Прудникова.

Отметим, что такие настроения появились после заявления представителей власти, что с 1 октября военнообязанным женщинам запретят выезд за границу. Потом правда, последовали опровержения, но не все им поверили и в народ тема, что называется, пошла.

Пока главным препятствием для введения ограничения выезда за границу для женщин является техническая невозможность проверить на границе кто из них является военнообязанной, а кто нет. Но с появлением электронного реестра, законопроект о котором уже поступил в Раду, ситуация кардинально изменится.

"Пока нет электронного реестра военнообязанных, невозможно идентифицировать медиков и фармацевтов и по профессиональному признаку не выпустить их за границу. Но как только такой реестр появится, ситуация резко изменится, и многие женщины действительно могут стать невыездными. А так как проект по созданию электронного реестра военнообязанных уже в Раде, многие женщины-медики ускоренно готовятся к выезду в Европу, тем более, что во многих странах у них есть неплохие перспективы устроиться на работу по специальности", - говорит глава Всеукраинской ассоциации агентств по международному трудоустройству Василий Воскобойник.

Разбирались, что ждет женщин-медиков и фармацевтов с 1 октября, и что по этому поводу думают сами украинки.

Что изменится с 1 октября

С 1 октября украинские женщины-медики и фармацевты должны будут становится на воинский учет.

Законопроект №6482 на эту тему был утвержден еще в прошлом году и сразу же спровоцировал настоящую бурю в украинском обществе.

Изначально предполагалось, что требование по воинскому учету распространится на представительниц широкого списка профессий. Но после большого резонанса документ переписали, оставив в перечне только медиков и фармацевтов. Плюс Минобороны своим приказом дало годовую отсрочку по вступлению новаций в силу. И заканчивается она как раз 1 октября.

Ранее Кабмин принял правила воинского учета для женщин-медиков. Согласно им еще на этапе подготовки, за два месяца до окончания учебы, вузы и училища должны подавать списки будущих врачей, медсестер и фармацевтов в территориальные центры комплектации, и по ним женщинам оформят временные удостоверения военнообязанных. С ними нужно в течение месяца прийти в военкомат и стать на воинский учет.

При этом женщины, которые уже работают и по каким-то причинам в свое время не стали на воинский учет, могут и дальше трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Но работодатели все равно должны подавать списки медиков и фармацевтов в ТЦК.

Отметим, что большинство врачей и медсестер в Украине уже имеют военные билеты: минуя военкоматы просто нереально устроиться на работу, особенно в государственные клиники. Но некоторые все же сумели оформиться в штат под честное слово, что военный билет принесут потом, и поэтому не стали на учет.

Впрочем, как пояснили в Сухопутных войсках ВСУ, с 1 октября на воинский учет будут обязаны стать все женщины-медики, то есть врачи, медсестры, стоматологи, акушерки, фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет.

"Специальности учитываются и по диплому, и по фактическому месту работы. Воинский учет женщин-2023 регулируется указом Министерства обороны Украины №35. Согласно новому порядку воинского учета, женщины с другими специальностями, близкими к военным, могут стать на учет по собственному желанию", — говорится в разъяснении на странице Сухопутных войск ВСУ в Фейсбуке.

"То есть даже если женщина закончила медучилище двадцать лет назад и не работала по специальности, она тоже должна становиться на учет. Как и та, что получила медицинскую профессию за собственные средства - на контрактной форме обучения", — говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В Сухопутных войсках ВСУ также дают инструкцию по постановке на воинский учет с 1 октября. Нужно прийти в ТЦК с заявлением, паспортом, идентификационным кодом, дипломом, справкой с места работы, свидетельствами о рождении детей, о браке и фотографиями 3 на 4 см. В военкомате на каждую женщину-медика заведут личное дело и направят ее на медкомиссию, которая сделает вывод о пригодности к службе.

В дальнейшем женщины, которых поставят на воинский учет, могут быть призваны на службу и нести ее наравне с мужчинами. Подробнее о постановке на учет женщин с 1 октября можно прочитать здесь.

Станут ли женщины-медики невыездными

Главное, что сейчас обсуждают сами медики, не столько риски с дальнейшей мобилизацией, сколько перспективы стать невыездными.

В начале сентября на сайте Рады появилось разъяснение нардепа, члена парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и разведки Федора Вениславского о том, что женщинам, которые с 1 октября станут на воинский учет запретят выезд из страны.

Но уже вскоре он же это опроверг.

Однако резонанс его заявление вызвало очень большой.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко позже пояснил, что согласно постановлению Кабмина, регулирующему выезд военнообязанных за границу, ограничения распространяются только на мужчин призывного возраста. Упоминаний о женщинах-медиках там нет. Поэтому для того, чтоб ограничения для женщин были введены, нужно внести изменения в постановление Кабмина.

Будет ли это сделано? Теоретически, возможно. Но практически - нереально. Точнее - пока нереально.

"Вычислить женщину-медика на границе практически нереально. Ведь у нее на лбу красный крест не нарисован, а трудовую книжку никто не обязан предъявлять", - говорит Воскобойник.

"Даже женщины, которые уже служат в армии, могут переодеться в гражданское и спокойно выехать за границу. Их спокойной выпускают", — рассказывает нам врач Оксана, которая работает в одном из областных военных госпиталей.

Но все может поменяться с запуском электронного реестра военнообязанных, а проект на эту тему уже подан в Раду.

"Тогда действительно будет легко вычислить военнообязанных медиков и закрыть им выезд", - добавил Воскобойник.

Впрочем, Кравец допускает, что пограничники получат списки невыездных медиков еще раньше, так как военкоматы будут получать такие данные от медучреждений и могут оперативно обмениваться ими с Госпогранслужбой.

То есть, повторимся, возможность ограничения выезда для военнообязанных женщин есть. Особенно после внедрения электронного реестра.

Но будет ли она реализована на практике зависит от политической воли властей. Пока она четко не сформулирована.

"Будет огромный дефицит врачей"

Что будет с 1 октября, в среде самих медиков сейчас обсуждают очень активно.

"Пока у нас все спокойно. Руководство никаких ЦУ, что делать и нужно ли идти в военкомат, не дает. Но у нас и так есть военные билеты. Правда, информацию годами никто не обновляет - как получили при приеме на работу, так в военкомате больше и не показывались. Но само получение военного билета всегда было обязательным - без этого просто нереально устроиться на работу. По поводу выезда за границу некоторые коллеги нервничают. Те, кто и так готовился уехать, максимально ускоряют процесс. Также решились ехать в Европу несколько наших медсестер, которые ранее не планировали увольняться", - рассказала "Стране" медсестра одной из киевских клинических больниц.

Медсестра из Харькова Татьяна рассказала нам, что некоторые ее коллеги уже подтвердили дипломы и работают по специальности в Польше и других странах ЕС. И их пример побуждает и остальных думать о переезде. Тем более сейчас, когда пошли разговоры о закрытии границы.

"Девочки боятся, что их могут попросту не выпустить страны, поэтому нужно поспешить и ехать прямо сейчас. Даже если какое-то время придется работать не по специальности. Но в целом перспективы во многих странах для медиков очень хорошие, и со временем можно будет устроиться на работу по специальности и зарплату минимум в 1,5-2 тысячи евро", — говорит Татьяна.

По словам Василия Воскобойника, в ближайшее время из Украины действительно может усилиться отток врачей, медсестер и фармацевтов.

"В Европе их уже ждут. Недавно общался с представителями итальянской сети клиник. Говорят, готовы брать наших медсестер и врачей даже без знания языка - сами обеспечат изучение уже в процессе работы. Наши медики фактически со старта могут работать по специальности также в Эстонии и Польше. Но даже в тех странах, где нужно подтверждать дипломы, можно на начальном этапе работать в сфере ухода, где требования к персоналу не такие жесткие, а дефицит просто колоссальный", — отметил Воскобойник.

Елена Прудникова рассказала нам, что фармацевты уже массово увольняются.

"С начала сентября, как только пошли разговоры о воинском учете, женщины начали писать заявления. Многие уже буквально сидят на чемоданах, некоторые уехали. Мне в панике звонят владельцы аптек, не знают, что делать и кто работать будет. Особенно массово выезжают в Европу женщины-фармацевты из западных областей Украины. В дальнейшем собственники аптек обсуждают формат работы без оформления в штат (и, соответственно, подачи списков в военкоматы), иначе, говорят, вообще никто работать не согласится", — отметила Прудникова.

При этом, как отмечает ответственный секретарь Украинского врачебного сообщества Константин Надутый, решения, которое бы на государственном уровне определяло необходимость создания мобилизационного резерва медиков, в Украине на сегодняшний день нет, как и нормативов по обеспечению военным медперсоналом. Следовательно, пока вообще непонятно, сколько медиков могут реально призвать в ВСУ. Между тем ограничения для всех могут спровоцировать отток медиков из страны и усилить их и без того огромных дефицит в системе здравоохранения.

"У нас количество инвалидов уже выросло на 10%, а где специалисты по реабилитации, которых и ранее было мало?" - говорит Надутый.