За полтора года в Украине количество инвалидов выросло на 300 тысяч.

Об этом сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович на открытии "Всеукраинского центра комплексной реабилитации для лиц с инвалидностью".

"В Украине есть три миллиона человек с инвалидностью. Было 2,7 миллиона. За полтора года мы видим прирост около 300 тысяч", - сказала Жолнович.

По ее словам, сейчас в Украине есть недостаток специалистов и соответствующих реабилитационных центров, однако средств на социальные расходы недостаточно из-за потребностей Сил обороны.

Как мы писали, сегодня американский медик Майк Коркоран, который занимается протезированием, в том числе и украинцев, заявил, что не менее 25 тысяч украинских военных потеряли конечности с начала войны.

Однако в августе The Wall Street Journal называл еще большую цифру украинцев, которые потеряли одну или несколько конечностей: до 50 тысяч. Эти цифры сравнимы с ущербом, нанесённым Первой мировой войной.