Жительнице Мариуполя с терминальной стадией рака пришлось пересекать российско-эстонскую границу на инвалидной коляске из‑за санкций Евросоюза, запрещающих въезд в страны сообщества автомобилей с номерами РФ.

Об этом сообщила "Русская служба Би-би-си".

Онкобольная женщина после начала военных действий в Украине наотрез отказалась уезжать из Мариуполя с родственниками. Но когда ее здоровье ухудшилось, из оккупированного города ее вывезли в российский Санкт-Петербург. Обследование там показало, что надежд на излечение нет, но можно сделать так, чтобы украинка могла умереть в кругу семьи в клинике, где могут обеспечить хороший паллиативный уход. Решено было отправить ее в Эстонию через Нарву.

Женщина должна была ехать в страну ЕС на реанимобиле, но этого не стали этого делать из‑за риска конфискации машины. Украинку отвезли к границе с Эстонией на обычном легковом авто в сопровождении врача. А там ее сын полтора километра толкал коляску матери в приграничной зоне, преодолевая мост через Нарву.

Кроме того, женщине пришлось ждать в очереди на пограничном КПП, а затем российские пограничники устроили ее сыну дополнительный четырехчасовой допрос. За это время обезболивающее, которое вкололи украинке перед выездом из Петербурга, перестало действовать.

У жительницы Мариуполя и ее сына на дорогу ушло семь часов. На реанимобиле волонтеры могли бы преодолеть этот путь за два с половиной или три часа.

Волонтеры рассказали, что эстонские пограничники предупредили их, что бригаду скорой помощи, скорее всего, не пустят через границу.

"По сути, это реанимационный пациент, ей требовалось сопровождение, наличие под рукой кислородного баллона. Но в нынешних условиях сделали, что смогли", — рассказал журналистам волонтер.

Как писала "Страна", 8 сентября россиянам запретили ввозить в страны Евросоюза личные автомобили, смартфоны, шампуни и туалетную бумагу. Гражданам РФ также нельзя въезжать в Евросоюз на автомобилях с российской регистрацией, поскольку это может расцениваться как запрещенный импорт и в таком случае автомобиль подлежит конфискации.

Вскоре после этого Эстония запретила въезд в страну частных автомобилей с российскими номерами.