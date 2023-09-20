Американский медик Майк Коркоран заявил, что не менее 25 тысяч украинских военных потеряли конечности с начала войны. Он занимается протезированием, в том числе и украинцев.

Об этом пишет Sky News.

"Это стадион, полный инвалидов. Цифра не является официальной, и некоторые из них связаны с множественной потерей конечностей", - отметил он.

Sky News отмечает, что за 18 месяцев войны в Украине как минимум в 10 раз больше солдат подверглись ампутации конечностей, чем за 20 лет войны американцев в Ираке и Афганистане.

Также издание утверждает, что на войне украинцы часто накладывают жгут слишком высоко от раны и оставляют его на слишком долгий срок. В результате отмирают клетки конечности, и удалять приходится целую руку или ногу, а не только ее часть.

И этот процесс осуществляется "в самых ужасных условиях".

Ранее The Wall Street Journal называл еще большую цифру украинцев, которые потеряли одну или несколько конечностей - до 50 тысяч.

Война в Украине идет уже 574-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 сентября 2023 года в онлайне.