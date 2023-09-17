Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк пообещал, что военнообязанные украинцы, скрывающиеся от войны за границей, после возвращения домой столкнутся с "юридическими проблемами".

Об этом Подоляк заявил во время интервью журналистке Юлии Латыниной.

По его словам, в отношении беглецов, которые приобрели фиктивные справки и выехали за границу, будут судебные решения, поскольку такой документ является проявлением коррупционного действия.

"На основе этого нужно будет обращаться в суды тех стран, где они находятся как беженцы с определенными юридическими статусами, чтобы им это упразднили, и в судах этих стран доказать, что человек получил справку не должным образом", - сказал советник Андрея Ермака.

В то же время Подоляк признал сложность юридической процедуры экстрадиции уклонистов из западных стран, где считают, что человек имеет право бояться воевать. По его словам, на массовый возврат этих людей надеяться не стоит.

"Но будут реестры получавших фиктивные справки, и тогда у них будут проблемы уже при возвращении в Украину, будут идти юридические процедуры. Если они добровольно сейчас не возвращаются, то когда война закончится, у них будут определенные юридические проблемы - будут выясняться основания, на которых они покинули страну и т.д.", - пояснил Подоляк.

Напомним, накануне известный американский историк и военный теоретик, экс-советник бывшего президента США Рональда Рейгана Эдвард Люттвак призвал вернуть из-за границы украинцев, которые покинули страну, и отправить их на фронт.

Мы анализировали, грозят ли уклонистам уголовные дела и экстрадиция в Украину за липовые "белые билеты".