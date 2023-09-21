На границе с Молдовой пограничники обнаружили шестерых мужчин, которые прятались в фуре, надеясь пересечь границу.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

"Перевозчиков" мужчины нашли через закрытый телеграм-канал. Они приехали в Одессу, где их спрятали в прицепе грузовика. Судя по видео, они особо не прятались внутри, а просто рассчитывали, что грузовой отсек не откроют. Организатор сопровождал их на легковом автомобиле.

Такая "поездка" стоила 4-5 тысяч долларов.

Ранее сообщалось, что на границе Украины с Румынией нашли тело мужчины призывного возраста ещё в зимней одежде. Это уже 24-й зафиксированный случай гибели мужчин на границе со странами ЕС после начала открытого вторжения РФ.

Война в Украине идет уже 575-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 сентября 2023 года в онлайне.

Вчера мы подводили итоги предыдущего, 574-го дня. Сегодня РФ осуществила очередной массированный ракетный удар. Известно о повреждениях и пострадавших в Киеве и Киевской области, в Черкассах, Харькове, Херсоне, Львовской и Ровенской области.

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