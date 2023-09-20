На границе с Румынией нашли тело человека, которое лежало там так долго, что успело разложиться.

Об этом сообщает Госпогранслужба на своей странице в Фейсбуке.

По сути, от тела остался скелет в зимней одежде.

ГПСУ предполагает, что мужчина погиб, пытаясь нелегально покинуть Украину, чтоб избежать мобилизации.

"Предварительно установлено, что погибший был жителем Запорожья 1988 года рождения. Его обнаружили в труднодоступных горах напротив участка отдела пограничной службы "Шибены" (Ивано-Франковская область)", — сообщает Госпогранслужба.

Это уже 24-й зафиксированный случай гибели мужчин на границе со странами ЕС после начала открытого вторжения РФ.

"Предыдущие 23 были обнаружены на границе с Румынией и Венгрией в Закарпатье, из них 19 – у реки Тиса. Обычно они пытались нелегально попасть в страны, где нет войны и, по иронии судьбы, погибали во время такого путешествия", — говорят пограничники.

Ранее мы публиковали репортаж ВВС о том, как мужчины нелегально бегут из Украины в Румынию.

Перед этим пограничники показали, как с помощью БПЛА ловили уклониста, который пыталсятся пересечь границу.