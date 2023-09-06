В Одесской области задержали преподавателя-искусствоведа. По словам правоохранителей, он "навязывал детям пропагандистские нарративы", чтобы "воспитать пророссийское поколение".

О задержании сообщает в Фейсбуке Госпогранслужба.

По данным ведомства, мужчина является ветераном военной разведки.

Ему приписывают высказывания о том, что войну с Россией начала Украина, Одесса и Донбасс – это территории России и что украинские военные обстреливают гражданское население.

Как заявили в Госпогранслужбе, преподавателю грозит до восьми лет тюрьмы.

Ранее Служба безопасности Украины сообщала, что задержала двух человек, которые оправдывали вооруженную агрессию России против Украины. Один из них - бывший учитель киевского лицея. Мужчина популяризировал идеи священника РПЦ и блогера Андрея Ткачева, которого СБУ ранее уведомила о подозрении за призывы к уничтожению украинских городов.

Также СБУ проводила массовые обыски в монастырях УПЦ и рассказала, что нашла там пророссийскую литературу. Всего сотрудники службы обыскали 350 церковных построек и 850 человек.