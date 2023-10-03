Численность населения в Украине уменьшается из-за войны и большого количества уехавших за границу.

Об этом пишет газета Deutsche Welle.

По данным издания, за первые шесть месяцев 2023 года в Украине родились около 93,5 тысячи детей, что на 28% меньше, чем за аналогичный период довоенного 2021 года.

"Согласно самому пессимистическому прогнозу, количество населения Украины может сократиться с нынешних примерно 37 млн до 26 млн в течение десяти лет", — заявила директор Института демографии и социальных исследований Элла Либанова во время своего выступления на Региональном экономическом форуме в Киеве.

На падение рождаемости может повлиять и отток женского населения: из-за войны Украину покинули более 6,2 млн человек, большинство из которых именно женщины, причем трудоспособного возраста и с детьми.

Перед этим американское издание Wall Street Journal написало, что рождаемость в Украине может упасть до самого низкого в мире уровня.

Мы также сообщали, что число новорожденных в Украине достигла рекордно низкого уровня с 1991 года. В крупнейшем роддоме Киева в этом году появляются на свет около 250 детей в месяц, а до войны показатель колебался от 350 до 400 детей. И эта цифра завышена по отношению к среднему показателю по стране из-за наплыва женщин, приехавших в столицу из-за войны из других частей страны.