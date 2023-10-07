Запорожский военкомат незаконно изъял у предприятия автомобилей на 11 миллионов гривен.

Об этом сообщает ГБР.

"Офицер военкомата занимался мобилизацией транспортных средств, выбирая автомобили для изъятия на "свой вкус", - сообщает ведомство.

В частности, в марте 2022 года он без всяких на то оснований и документов пришел с вооруженной охраной на стоянку предприятия и забрал четыре грузовика. Машин на стоянке было больше, но только у четырех были на месте водители с ключами. Поэтому военком их и отобрал.

Ему объявлено о подозрении, грозит до 12 лет за превышение служебных полномочий.

Ранее сообщали, что ГБР опубликовала видео, где военкомы в ресторане озвучивают расценки на "услуги" для уклонистов

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