Представителям военкоматов запрещено удерживать и избивать людей, которые отказываются брать повестку.

Об этом сообщил спикер Полтавского областного ТЦК Роман Истомин в интервью "Телеграфу".

На вопрос, что запрещено работникам ТЦК при раздаче повесток, он ответил:

"Применять силу к тому, кто отказывается расписываться в повестке: удерживать его, бить. Запрещается задерживать лицо и против его воли доставлять в полицейский участок или в ТЦК в случае отказа от повестки или после её вручения".

Также нельзя забирать у человека документы, телефон, заходить к нему на частную территорию без полиции и оснований, останавливать общественный транспорт и другие средства передвижения.

"Хотя на блокпостах в случае необходимости проверить документы водителю могут вручить повестку", — уточнил Истомин.

Вручать повестку при этом можно не только в районе, где прописан человек, но и по всей Украине.

Ранее в ТЦК разъяснили, могут ли военкомы останавливать автомобили граждан.

Мы также публиковали видео как нардеп Дубинский отказался от повестки в военкомат на пороге здания ГБР.