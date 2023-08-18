Военкомы не имеют права останавливать автомобили граждан.

Об этом заявил полковник Запорожского областного ТЦК Андрей Гуренко во время интервью журналистам.

По его словам, останавливать транспортные средства могут только сотрудники полиции, если у них есть на то причина.

Касательно вручения повесток в общественных местах офицер сказал, что законом это не запрещено.

Напомним, Верховная Рада продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации до середины ноября.

Недавно украинским мужчинам объяснили, почему они могут получить повестку даже на пляже.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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