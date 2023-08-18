Минобороны публикует серию роликов с призывом к украинцам обновлять данные в военкоматах.

Главным героем роликов выступил ребенок.

По сюжету, мальчику не страшно спуститься в подвал, выйти на сцену или погладить собаку. Дальше обстановка резко меняется и вместо мальчика появляется военный в боевых условиях.

"Бояться - это нормально. А признавать свой страх - смело. Нам нужные смелые. Обновляй данные в ТЦК. Смелость побеждает страх", - говорит закадровый голос.

Ранее Минобороны презентовало плакаты с призывом приходить в военкоматы, которые планируют развесить по всей стране.

Война в Украине идет уже 541-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 18 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В районе Урожайного украинские войска продвинулись на юг. При этом в Нацгвардии заявили, что россияне под Урожайным перешли в контратаку и пытаются вернуть утраченное положение. Сейчас россияне спешно укрепляют следующие линии обороны - в районе Старомлыновки. От нее открывается путь в глубь захваченных россиянами территорий в направлении к Азовскому морю.

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