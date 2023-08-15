Британское издание The Guardian написало об уклонении от мобилизации в Украине.

В статье The Guardian вспоминается, как в первые недели войны сотни тысяч простых украинцев пошли добровольцами на фронт. Спустя полтора года многие из них уже погибли, ранены или истощены, а новых желающих недостаточно для пополнения армии.

Поэтому военкоматы отправляют людей в армию насильно, а кто не хочет попасть на фронт, платит взятки в размере около $5 тысяч либо сидит дома и мониторит паблики про раздачу повесток.

В статье приводятся истории мужчин, которые покупали поддельные медицинские заключения и уезжали за границу, не желая воевать. При этом зачастую пограничники на КПП знают "типичные" болезни, которые выписывают за деньги в том или ином медучреждении, но вынуждены пропускать таких уклонистов, которые формально имеют право на выезд.

Издание пишет, что многие мобилизованные попадают в Британию на обучение, которое "часто оказывается элементарным".

Добровольцы, которые служат с первых месяцев войны, считают уклонение от призыва изменой, пишет The Guardian.

При этом издание отмечает, что руководство заявляет, что у Украины нет иного выбора, кроме как продолжать призыв, если армия хочет противостоять России.

Отметим, что это уже не первая статья о проблемах с мобилизацией в Украине. Ранее на эту же тему писали Financial Times и New York Times.

Война в Украине идет уже 538-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью был новый удар по Одессе. Непосредственно прилетов не было. Но на город посыпались обломки восьми сбитых "Калибров" и 15 "Шахидов". В Одессе после этого раздался мощный взрыв, который полностью уничтожил гипермаркет Fozzy, было повреждено более 200 зданий, в том числе несколько школ.

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