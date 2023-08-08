Уже 20 тысяч украинских новобранцев прошли базовую военную подготовку в рамках программы Interflex в Великобритании. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

В сентябре прошлого года 5 тысяч украинских военных прошли обучение в Британии. В середине февраля британские СМИ сообщали, что было обучено 10 тысяч солдат.

Потом в середине июля - 18 тысяч.

То есть темп обучения - примерно 1800 солдат в месяц.

Официально сообщалось, что британцы планируют обучить минимум 30 тысяч бойцов, то есть еще 10 тысяч.

Такими темпами текущая программа подготовки будет выполнена примерно к середине зимы.

Ранее в Британии показали обучение украинских военных и рассказали, сколько еще обучат до конца года.

Война в Украине идет уже 531-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 8 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Самые тяжелые бои на Купянском направлении, где РФ пытается вернуть утраченные территории. На Южном фронте - в Запорожской области, по данным Минобороны Украины, у ВСУ есть тактические продвижения, но их затрудняет российская оборона.

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