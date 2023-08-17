Минобороны Украины презентовало плакаты, которыми призывает приходить в военкоматы. Скоро они будут рекламироваться по всей стране.

Кампания называется "Обновляй данные в ТЦК". Главный посыл военного ведомства - ходить в военкоматы не страшно.

"Мы разработали кампанию, основная идея которой состоит в том, что признавать собственные страхи – это уже смело, а войску нужны смелые люди", - говорится на сайте МО.

По словам представителя Сухопутных сил Романа Горбача, обновление данных не займёт много времени - "нужно зайти в один кабинет ТЦК с соответствующим пакетом документов".

На плакатах изображены украинские военные, которые рассказывают о том, как преодолевали страхи на фронте. Эти плакаты, а также аналогичные видео-ролики будут транслироваться на телемарафоне "Единые новости", по другим телеканалам, на радио, в кинотеатрах, на цифровой наружной рекламе и в поездах.

Напомним, Владимир Зеленский уволил всех военкомов - чтобы искоренить коррупцию в ТЦК и таким образом повысить число мобилизуемых.

О том, что многие украинцы пытаются избежать мобилизации, на днях писали западные СМИ.