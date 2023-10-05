Народному депутату Александру Дубинскому хотели вручить повестку в военкомат, но он отказался ее брать.

Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам нардепа, произошло это по указанию президента Владимира Зеленского и главы его Офиса Андрея Ермака. К нардепу в 8:15 утра у входа в здание ГБР подошли трое военных из Подольского ТЦК и попытались вручить ему повестку в военкомат для уточнения данных.

В ГБР Дубинский прибыл получить ходатайство о продлении меры пресечения по делу о выезде за границу.

"А я не буду ее забирать просто. Так бывает. Оставьте себе на память, хорошо?" – сказал Дубинский сотруднику военкомата.

Депутат считает, что таким образом власти мстят ему за критику.

Ранее в августе мы писали, что СБУ и ГБР провели обыски у народного депутата. ГБР тогда сообщило, что обыски связаны с подозрением Дубинского в подделке документов.

Вскоре Печерский суд Киева избрал парламентарию меру пресечения в виде личного обязательства. Дубинскому было запрещено без разрешения покидать Киевскую область, предписано носить электронный браслет и сдать загранпаспорт.