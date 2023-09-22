В Житомирской области офицер ВСУ продавал военные приборы в ломбарды и через интернет. Он сбыл имущества Вооруженных сил на сумму 3,2 миллиона гривен.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований в Фейсбуке.

По данным следствия, имея доступ к местам хранения техники, военный продал 60 камер ночного видения и восемь тепловизоров, часть из которых была приобретена на средства волонтёров.

По информации ГБР, в ходе досудебного расследования офицер вернул незаконно полученные средства в полном объёме. Дело передано в суд.

Военнослужащего будут судить по статье за присвоение военным должностным лицом военного имущества со злоупотреблением служебным положением, совершенным в условиях военного положения, что причинило существенный ущерб (ч. 4 ст. 410 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Ранее в Житомирской области СБУ задержала военнослужащего, подозреваемого в работе на ФСБ. Он передавал в РФ данные о состоянии украинских аэродромов и авиации, местоположении складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами.

Мы также сообщали, что в Украине разоблачили компанию, которая завозила военную амуницию для ВСУ, но продавала её в магазинах. Кроме прямого нелегального обогащения махинаторы оформляли себе льготы, полагающиеся предприятиям, что помогают армии, уклонившись таким образом от налогов на 30 млн грн.