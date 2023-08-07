Украина даже во время войны продолжает продавать России титан, из которого делают самолеты и ракеты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в отрасли и полученные документы.

В Украине сосредоточено 20% всех мировых запасов титановых руд, однако почти нет производства из этого материала. В основном концентрат просто идет на экспорт.

С июля 2022 года по апрель 2023 года государственная Объединенная горно-химическая компания экспортировала 82,2 тысячи тонн руд, содержащих титан.

По данным источников издания, значительная часть этой продукции попала в РФ через посредников из Польши, Венгрии, Чехии и Словакии.

Ранее мы писали о том, что украинские танки с большой вероятностью заправляют топливом, полученным из российской нефти.

Война в Украине идет уже 530-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Россияне активизировались на Сватовско-Купянском направлении, где они уже несколько недель ведут наступление. При этом РФ пытается продвинуться к Купянску. Что касается Бахмута, то, по данным Wall Street Journal, украинское продвижение под Бахмутом замедлилось "из-за жесткой российской обороны и контратак".

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