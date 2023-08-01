В Черкасской области приговорили к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком двух администраторов телеграм-каналов, в которых сообщали о местах раздачи повесток в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Черкасской областной прокуратуры.

Мужчин осудили за препятствование законной деятельности ВСУ в особый период (ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины).

"Прокурор в суде доказал, что эти лица создали и администрировали несколько тематических групп Интернет-приложения "Телеграмм". В этих группах обвиняемые распространяли информацию, направленную на уклонение гражданами Украины от мобилизации в условиях военного положения, в частности, распространяли сообщения о местах раздачи повесток работниками территориальных центров комплектования и социальной поддержки", - говорится в сообщении.

В суде обвиняемые свою вину признали.

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