В Киеве директор ЖЭКа вручил инспектору по парковке повестку в военкомат. Коммунальщик считает, что таким образом нарушитель отомстил ему за выписанные штрафы.

Об этом сообщает ТСН.

В репортаже телеканала говорится, что инспектор по парковке, которого зовут Сергей, работает в одном из крупных районов столицы. Однажды он оштрафовал водителя из-за нарушения правил парковки. Тот оказался директором ЖЭКа.

Сначала чиновник угрожал инспектору выключить воду в квартире, а позже принес повестку. Он не реагировал на то, что у Сергея есть отсрочка от военной службы, и требовал немедленно прийти в военкомат.

"Сейчас начнем с того, что ты даешь документы - кто ты. Конечно. Ты расписываешься при получении повестки, ты же протоколы так же сочиняешь", - говорит директор ЖЭКа на видео, снятое на нагрудную камеру инспектора по парковке.

По словам Сергея, чиновник обошел квартиры в доме и установил его точный адрес, а затем принес повестку. Инспектор убежден, что это было местью за наложенные штрафы за нарушение парковки.

"Он ходил по соседям, сказал моим родителям, что меня из ЖЭКа ищут. Он выяснил мой адрес проживания и пытался мне вручить повестку", - рассказал Сергей.

Инспектору по парковке пришлось взять повестку, прийти в ТЦК и СП и подтвердить свою отсрочку от мобилизации. Директор ЖЭКа комментировать инцидент отказался, пишет ТСН.

"Не было ни одного конфликта. Это стечение обстоятельств. Я ничего не выписываю. Выписывает наш Деснянский военкомат", - заявил чиновник.

Ранее мы рассказывали, что в Киеве мужчина угрожал инспектору по парковке удостоверением Генпрокуратуры из-за эвакуации авто.

А жителей Львова призывают делиться фотографиями неправильной парковки, чтобы собрать деньги на ВСУ.