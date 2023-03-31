Львовский горсовет придумал необычный способ сбора донатов на ВСУ. Мэрия призывает жителей присылать фото неправильно припаркованных авто.

Об этом сообщается на сайте горсовета.

"Ведь средства от штрафов за неправильную парковку во Львове направляют на помощь украинским военным", - говорится в сообщении.

Фото можно отправлять через Facebook или специально-созданный чат-бот в Telegram.

Отметим, что в Верховной Раде предлагают запретить эвакуацию автомобилей во время войны. Соответствующий законопроект зарегистрировал нардеп Владимир Крейденко ("Слуга народа") . Он отмечает, что нередко во время ракетных обстрелов люди бросают свои автомобили, чтобы как можно скорее перейти в укрытие. И в спешке не всегда удается припарковаться по правилам.

Война в Украине продолжается уже 401 день. Мы следим за новостями 31 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 400-го дня войны. По американским оценкам, в Бахмуте сражаются около шести тысяч наемников "Вагнера" и 20-30 тысяч рекрутов-заключенных ЧВК. Они несут огромные потери. В Авдеевке жилой фонд более чем на 80% разрушен - это то, что уже невозможно восстановить, отремонтировать, а только сносить и заново строить. Об этом заявил мэр города. По его словам, не осталось ни одного уцелевшего дома

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге анализирует главные события минувшего дня.