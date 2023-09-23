Истории украинских мужчин, которые пытаются уклониться от службы в армии и отправки на фронт, рассказала The Times.

Об этом заявляют и воевавшие солдаты. Издание приводит в пример 20-летнего сержанта Андрея, который был ранен дважды на поле боя.

По его словам, если он еще раз будет ранен, то, скорее всего, от собственной руки. "Я совершенно точно готов прострелить себе ногу, лишь бы не возвращаться на фронт", – говорит Андрей, который дезертировал из своей части после выписки из госпиталя.

"Я был контрактником, профессионалом. Но после того, как я увидел столько коррупции и некомпетентности в системе, которая не обращала внимания ни на меня, ни на мои раны, почему я должен возвращаться? Чтобы быть мясом в окопе?" – сказал он.

По его словам, операцию по удалению осколков после ранения провели некачественно, а врач предлагал ему заплатить 1500 долларов за то, чтобы солдата комиссовали. В отправке на лечение в Германию ему тоже отказали.

"Я вдруг понял, что из шести друзей, с которыми я попал в отряд, все, кроме одного, погибли. Моя рука повреждена, дом потерян. Одни врачи требовали денег, которых у меня не было, чтобы выпустить меня. Другие утверждали, что, несмотря на ранения, я могу воевать. Так почему же я должен вернуться на фронт? Меня это перестало волновать. Они знают, где я. Пусть приходят за мной. Я больше не буду воевать. Я больше не буду их мясом", - заявил Андрей.

Этот рассказ "подчеркивает проблему, с которой сталкивается Украина". Речь о коррупции в системе обороны, а также в потерях.

"Потребность в новых солдатах существует постоянно. В августе американские официальные лица подсчитали, что погибло около 70 000 украинских солдат и 120 000 ранено", - пишет Times.

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