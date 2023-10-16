Представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов заявил, что власти РФ без мобилизации набирают в армию десятки тысяч человек каждый месяц.

Об этом он сказал в интервью на канале "Мы-Украина".

Юсов рассказал, что мобилизация в РФ не прекращалась, а в армию ежемесячно призывают десятки тысяч. По его словам открытую мобилизацию в Кремле пока объявлять не решаются, однако организационно в России к ней все готово.

"Машину готовят к новым волнам мобилизации. Юридически законодательство и полномочия репрессивных органов увеличиваются таким образом, чтобы в любой момент неожиданное оглашение решения о новой волне мобилизации не могло встретиться с ощутимым сопротивлением", - сказал представитель ГУР.

Напомним, официально в РФ заявили, что за прошедший месяц набрали в армию 60 тыс. человек и 360 тыс. - с начала года.

О том, почему новой волны мобилизации в РФ, вероятно, не будет до весны, мы писали в отдельном материале.

Война в Украине идет уже 600-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 16 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

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