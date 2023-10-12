С начала года 357 тысяч человек заключили контракт с Министерством обороны РФ.

Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании по вопросам доукомплектования Вооружённых сил РФ военнослужащими, принятыми по контракту.

Речь идет о тех, кто заключил контракт, и тех, кто пришел служить как доброволец для участия в войне в Украине.

Медведев назвал такие темпы набора "неплохими".

Напомним, почти месяц назад, 15 сентября, называлась цифра 300 тысяч. То есть РФ утверждает, что за прошедший месяц набрала в армию 60 тысяч человек.

Ранее в украинской разведке заявляли, что Россия в месяц направляет на войну в Украину по 20 тысяч новобранцев-контрактников.

Война в Украине идет уже 596-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 октября 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы публиковали итоги предыдущего дня. Армия РФ пытается взять Авдеевку в окружение и вынудить ВСУ перебросить резервы на это направление. Авдеевка вчера была под массированным российским обстрелом. На Авдеевском коксохимзаводе произошел большой пожар.

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