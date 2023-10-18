На украинской госслужбе во время войны идут разноплановые процессы. С одной стороны там урезают зарплаты и поэтому идет отток кадров.

С другой стороны, мужчины стали использовать трудоустройство на госслужбу как один из вариантов "откоса" от мобилизации.

Бронируют в госорганах не всех, но шансы попасть в список "брони" все же выше, чем у тех, кто трудится в коммерческом секторе. Правда, как говорит нам специалист одного из подразделений налоговой службы, "чтобы получить бронь, нужно быть с начальником в хороших отношениях". То же самое, кстати, касается премий, их сейчас платят далеко не всем, а это до 50% зарплаты.

На этом фоне власти планируют запустить новую реформу госслужбы.

В заключительных положениях проекта бюджета-2024 года прописан пересмотр классификации должностей, и, главное - зарплат чиновников.

Пирамиду доходов госслужащих, где сейчас оклад может составлять только 30%, а остальное - различные доплаты и премии, хотят перевернуть (чтобы 70% составлял должностной оклад). Но интрига в том, что увеличение должностных окладов в следующем году будет минимальным (только пересчет в соотвествии с ростом минимальной зарплаты). А доплаты и премии планируют сократить. Поэтому доходы чиновников, по крайней мере, официальные, могут еще больше сократиться.

Разбирались, как сейчас работают чиновники, и что изменит очередная реформа госслужбы.

Минус по зарплатам и такса за "особо сложные задания"

Чиновникам, особенно младшего и среднего рангов, в последние несколько месяцев массово срезают зарплаты.

"Если специалист среднего уровня получает 20 тысяч гривен, то это очень хорошо. В основном - меньше. Доходы снизились, даже по сравнению с прошлым, уже военным годом. Министерство резко "прикрутило" премии - или не платят вообще, или платят по минимуму, 2-3 тысячи в месяц", - рассказал нам работник Минэкономики.

Специалист среднего звена одного из подразделения налоговой службы Виктор говорит, что у них "голый" оклад в зависимости от ранга - 5 -12 тысяч, остальное премии, но их стали платить все реже. Поэтому в месяц получается, в лучшем случае, 9-16 тысяч. При этом 16 тысяч - это доход работника с почти 20 летней выслугой. Молодые специалисты вообще получают на уровне минималки и это без учета налогов.

Он также добавил, что пошли "торги" за премии. "Если с начальником в хороших отношениях, можешь рассчитывать на премию, если что не так - остаешься с "голым" окладом. А некоторые при этом еще и разовую помощь на решение бытовых проблем получают. Поэтому "патриархат" разворачивается по полной", - говорит Виктор.

Отметим, незадолго до войны чиновникам, наоборот, сильно повышали зарплаты. Тот же специалист среднего звена, который сейчас получает максимум до 20 тысяч, в 2021 году мог претендовать на 30-35 тысяч. А руководители получали еще больше - по 50-80 тысяч и выше. Верхняя планка могла достигать от несколько сотен тысяч гривен до более чем миллиона.

"Когда несколько лет назад затевали реформу госслужбы под лозунгом "собрать лучших в своем деле специалистов и платить им рыночные зарплаты" законодательные нормы по оплате труда госслужащих обошли в том числе за счет запуска так называемых директоратов и вакансий для "экспертов" с очень хорошими зарплатами. Их сначала финансировали, в основном, за счет помощи Евросоюза, но с 2021 года - по большей части из государственного бюджета. Поэтому после начала войны сеть директоратов и экспертов начали потихоньку сворачивать. И на сегодня они остались в очень немногих ведомствах, в частности, в Минюсте, а также в секретариате Кабмина. Часть экспертов смогли устроиться на другие должности, естественно, менее хлебные, часть пошли на выход", — рассказал нам госслужащий одного из министерств.

При этом, по его словам, "доходы руководства упали не так сильно, как "обычных" чиновников. Но и там есть проседание, потому что "этот вопрос отслеживают международные партнеры", - отметил наш собеседник. Но "лазейки" все же остаются. "Отдельные центральные органы исполнительной власти нагоняют в зарплатах за счет надбавок за "исполнение особо сложных заданий", они могут превышать оклад. Под них могут оформлять командировки в прифронтовые регионы, а ездил в них кто или нет - вопрос десятый", - добавил он.

Но в целом среди госслужащих много нареканий на "зарплаты, за которые непонятно как прожить".

Согласно данным опроса, которые недавно обнародовало Национальное агентство государственной службы, 93% чиновников недовольны своими зарплатами, которые, как утверждают в Нацагентстве зачастую составляют чуть больше 5 тысяч гривен (если быть более точным — 5179 гривен).

Увольнения и зачистки

Из-за резкого сокращения зарплат уже пошли массовые увольнения из госслужбы.

"Люди уходят, кто за границу уезжает, в "беженство", кто в коммерческие структуры устраивается. Есть такие, кто в начале войны уехал за границу, работал дистанционно. Потом после требования или вернуться или уволиться, вернулись, поработали несколько месяцев и все равно ушли. Свободных вакансий много, желающих их занять - мало, за исключением разве что ключевых должностей, но там "чужие" не ходят. Нагрузка на тех сотрудников, которые еще остались, выросла, а зарплаты только уменьшаются, плюс экономят на чем могут. У нас, смешно сказать, бумаги нет - на квартал выделили две пачки на три отдела", - жалуется Виктор, служащий одного из подразделений налоговой службы.

Работник Минэкономики также рассказал нам, что в их ведомстве многие увольняются, в основном, из-за резкого снижения зарплат.

При этом в Минцифре, где увольнения тоже идут, причина другая. "Затеяли внутреннюю реформу и часть старых кадров прямо или косвенно попросили на выход. Причем, чистки идут не во возрасту, избавляются от самых "неэффективных", - говорит нам работник этого ведомства.

По данным Нацагентства государственной службы, за два квартала этого года уволилось 2700 госслужащих. "Ситуация сложная. Нагрузки выросли, а зарплата уменьшилась", - констатировала в одном из недавних интервью глава Нацагентства Наталия Алюшина.

По итогу значительно увеличилось число свободных вакансий. По некоторым ведомствам оно просто рекордное. К примеру, в Национальной службе здоровья незанято около 70% штатного расписания, в Нацагентстве по развитию туризма - около 60%. Эти вакансии выставляются "в рынок", но претендентам во многих случаях попросту отказывают.

"Это тот фонд, который позволяет варьировать зарплаты существующим сотрудникам, плюс можно аргументировать доплаты за высокие нагрузки", - пояснил нам сотрудник Минюста.

"Шансов на бронь больше, чем на "обычной" работе"

Впрочем, есть и те, кто пытается устроиться на госслужбу. Даже несмотря на ухудшение условий по оплате и "рост нагрузок".

"Желающих занять вакансии хватает. Даже с учетом нынешних зарплат и нюансов военного времени. Дело в том, что полноценных конкурсов сейчас практически не проводят, то есть, предлагают так называемую контрактную работу, до окончания военного положения. Похожее было во времена ковида, а потом, когда вернули конкурсы, сразу набежала куча "своих" и многие "контрактные" вынуждены были уйти. Так что люди сейчас приходят мало того, что на низкооплачиваемую, но еще и непостоянную работу. Тем не менее, идут", - говорит наш собеседник из Минэкономики.

По его словам, многих привлекает возможность получить бронь от мобилизации.

Бронируют далеко не всех госслужащих.

"Как того и требует законодательство, не больше 50%", - говорит работник Минэкономики.

Тем не менее, шансы получить отсрочку в госстурктурах все же выше, чем в коммерческом секторе, где, по словам руководителя концерна "Ярослав" Александра Барсука, забронировать сотрудников сейчас крайне проблематично, даже если они "стратегически важные" для предприятия, и в целом все требования по брони выполняются.

Отметим, что норма по 50% забронированных в случае с госслужбой в реальности выше.

"50% - это без учета руководства, там бронируются все на 100%", - пояснил глава совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский.

То есть, в среднем по госорганам процент забронированных может достигать 60-70%.

"У нас начальники отделов все забронированы. По сотрудникам по брони постоянно интриги. Тех, кто "на хорошем счету" у начальства, бронируют, остальных - по остаточному принципу. Действительно ценных специалистов только бронью и удерживают сейчас", - говорит нам работник налоговой службы Виктор.

При этом он добавил, что у "новичков с улицы" шансы получить бронь минимальны, если только они устроились "не по связям". Но соискатели на вакансии, понятное дело, заранее не знают, дадут ли им бронь при трудоустройстве, поэтому пытаются устроиться на работу. А, когда понимают, что им "ничего не светит", нередко увольняются, что лишь усиливает текучесть кадров.

Впрочем, многие из тех, кто идет на госслужбу конкретно за бронью, нередко заранее договариваются на тех или иных условиях с руководителем, что ее ему предоставят.

Большая реформа госслужбы: что будет с работой и зарплатами чиновников

Уже со следующего года условия работы для чиновников могут существенно измениться. Несмотря на войну, власти затевают новую реформу госслужбы. Точнее, речь идет о реформе, которая давно планировалась, но ее то и дело откладывали.

Законопроект №8222 на эту тему уже принят в первом чтении, но затем его продвижение в Раде застропорилось.

Но сейчас реформу хотят ускорить.

Причем, в Кабмине, очевидно, решили не дожидаться принятия законопроекта 8222, и прописали его ключевые нормы в заключительных положениях к проекту бюджета-2024.

В частности, предусмотрена новая классификация должностей. Предлагается ввести 28 категорий должностей по направлениям работы (к примеру, IT, финансовое подразделение и т.д). В их рамках будут свои грейды, в зависимости от должностных обязанностей. Классификацию должностей в рамках своих штатных расписаний должны будут провести сами госструктуры с последующим утверждением в Нацагентстве государственной службы. Такая система должна унифицировать должности и полномочия чиновников, вне зависимости от того, в каком министерстве или ведомстве они трудятся.

Но ключевое нововведение — по зарплатам. "Пирамиду" чиновничьих доходов хотят перевернуть. Если сегодня в зарплате госслужащего должностной оклад составляет 30%, остальное - различные доплаты и премии, то будет наоборот: 70% оклад, 30% - все остальное. Могут пересмотреть также размеры отдельных надбавок. К примеру, получить помощь на решение бытовых проблем в размере 100% от оклада будет проблематично.

При этом пока непонятно, как в целом поменяются условия труда для госслужащих. К примеру, есть предположения, что в ходе реформы некоторые должности по госстурктурам могут "упразднить", а люди, соотвественно, окажутся "лишними".

То же самое по заплатам. Премии и доплаты срежут, а должностные оклады сильно не вырастут. По расчетам Нацагентства по государственной службе, в следующем году минимальные оклады чиновников должны вырасти с нынешних 5129 до 7100 гривен. Но сейчас на эти 5 тысяч могут насчитать сверху еще 10 тысяч премии, и в итоге получится больше 15 тысяч. А на обещанные 7100 будет положено только чуть больше 2 тысяч доплат, то есть, на руки человек получит меньше 10 тысяч гривен.

Впрочем, в Нацагенстве по государственной службе уверяют, что снижения реальных зарплат точно не будет. Наоборот - планируется их увеличение.

"Ключевая цель реформы - сравнять зарплаты для одинаковых должностей на госслужбе и частном секторе. Определять уровень соответствия раз в год будет Нацагентство. При этом в проекте бюджета на следующий год предусмотрено увеличение фондов оплаты труда на 21,3 млрд гривен (и это без учета Минобороны, МВД, СБУ и других силовых структур). Скажем, Государственная аудиторская служба получит почти 1,2 млрд вместо 660 млн в этом году, МИД — около миллиарда вместо 450 млн, БЭБ — 952 млн вместо 390 и т.д. Но по некоторым ведомствам, наоборот, сократят финансирование зарплатных фондов. К примеру, для Госагентства развития туризма — на 26,2% (5.4 млн гривен), Госагентства восстановления и развития инфраструктуры - на 43% (минус 50,5 млн), аппарат Минрегиона - на 16,3% (минус более 50 млн) и т.д. Поэтому как в реальности изменится штатное расписание и зарплаты - пока неясно. При этом для старта реформы нужно провести большую подготовительную нормативно-правовую работу, в том числе, на уровне Кабмина. Времени на это остается очень мало", - говорит Забловский.

В целом, как говорят "старожилы", из госслужбы сейчас идет большой отток высококлассных спецов.

"Те, кого удалось привлечь в прежние годы, и кто действительно разбираются в своей теме, теперь попросту уходят, а на их места или никто не приходит, или приходит не пойми кто", - говорит работник Минюста с многолетним стажем.