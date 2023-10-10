Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возвращении электронного декларирования чиновников с немедленным открытием деклараций.

Об этом сообщается на сайте парламента.

В карточке законопроекта 9534 указывается, что он возвращен с подписью президента.

Напомним, принятый в первый раз законопроект с закрытыми реестрами вызвал возмущение общественности, и президент Владимир Зеленский наложил на него вето.

"Декларации должны быть открыты. Сразу. Не через год. Уже сейчас реестр нужно открывать. Собственно с этой главной правкой закон должен быть проголосован. Желательно быстро", - сказал он.

После этого Верховная Рада Украины повторно проголосовала за возобновление электронного декларирования, но уже с открытием реестра. "За" проголосовал 341 депутат, что является конституционным большинством.

Ранее петиция на сайте президента Украины с призывом открыть реестр деклараций украинских депутатов и чиновников меньше чем за сутки набрала 60 тысяч подписей. Хотя для ее рассмотрения Владимиром Зеленским было достаточно 25 тысяч.